Kollision auf B 61 in Neuenkirchen

Autofahrer nimmt Sattelzug die Vorfahrt

+ Totalschaden entstand am Fahrzeug des 80-jährigen Autofahrers. Foto: Behling

Neuenkirchen – Totalschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 9.40 Uhr in Neuenkirchen an einem Toyota RAV 4: Dessen 80-jähriger Fahrer wollte nach Angaben eines Sprechers der Polizei vor Ort von der Hooper Straße nach links auf die Bundesstraße 61 abbiegen, nahm dabei dem 51-jährigen Fahrer eines Sattelzuges die Vorfahrt, der auf der B 61 in Richtung Sulingen fuhr. Es kam zur Kollision, bei der auch der Auflieger des Sattelzuges rechtsseitig beschädigt wurde. Die beiden Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. ab