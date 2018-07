300-Meter-Fahrradweg an der Kreisstraße 3 in Schmalförden wird offiziell eingeweiht

Schmalförden - „Es ist ein schöner Moment, wenn etwas Neues, in dem Fall für Radfahrerinnen und Radfahrer, fertig geworden ist“, befand Elmar Könemund am Dienstagnachmittag bei der offiziellen Einweihung des neuen Fahrradweges an der Kreisstraße 3 in Schmalförden (Knüppeldamm).

Der Vorsitzende des Ausschusses für Kreisentwicklung des Landkreises Diepholz stellte fest: „Es ist der kürzeste Radweg, als Neubau, den ich in meiner Karriere kennengelernt habe...“ Dazu fanden sich, neben Könemund, Kreisrat Jens-Hermann Kleine, Schwafördens Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker, die Kreistagsabgeordneten Dörte Meyer, Karl-Heinz Schwenn, Rolf Husmann und Heinz Riedemann sowie Bernd Fredrich vom Fachdienst Umwelt und Straße des Landkreises ein.

Rund 300 Meter ist der Radweg in Asphaltbauweise lang, zwei Meter breit. Er schließt am Ortsausgang an vorhandenen Fußweg an, verläuft bis zur Kreisstraße 3 und verläuft ein Stückchen an dieser entlang, um die Anbindung an die Hotzfelder Straße herzustellen. Rund 91.000 Euro investierte der Landkreis in den Radweg, davon sind 60 Prozent (54.600 Euro) durch Fördermittel des Landes nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) gedeckt. Der Ausführungszeitrum des Projektes, vom 26. September bis zum 30. April, war sehr lang, die Nettobauzeit betrug allerdings nur 24 Tage. Bernd Fredrich: „Die Baufirma konnte die Arbeiten nicht wie geplant im Jahr 2017 abschließen, musste die lange Winterpause des Asphaltmischwerkes abwarten.“

„Es gab bei diesem Radweg nicht nur Befürworter, sondern auch Kritiker – aber alle nicht hier aus der Region, sondern von weiter weg, also zu vernachlässigen“, erklärte Jens-Hermann Kleine. „Wir freuen uns, dass die Verkehrssicherheit damit unterstützt wird, dass eben Radfahrer nicht auf der Straße fahren müssen – und das ist genau der Grund, warum wir das im Landkreis machen. Ein guter Tag für die Gemeinde, ein guter Tag für die Samtgemeinde.“

Seitens der Kommunen freue man sich, bestätigt Helmut Denker, „auch wenn es ein ziemlich kurzes Stück ist. Ich will aber nicht verhehlen, dass natürlich schon der Wunsch da gewesen wäre, eine Anbindung an die Landesstraße 341 zu bekommen, um an den dortigen Radweg anzuschließen. Wenn dem Landkreis mal wieder ,Geld im Wege‘ liegt, sage ich mal flapsig – wir würden uns freuen.“

Ein Kritiker „von weiter weg“, aus Weyhe, ist Holger Opitz: Der zweite Vorsitzende des Kreisverbandes Diepholz im Allgmeinen Deutschen Fahrrad Club klagt als Privatperson vor dem Verwaltungsgericht Hannover gegen die Beschilderung mit Radweg Vorschriftszeichen. Seit Jahren sei es Fahrradfahrern freigestellt, einen vorhandenen Radweg zu nutzen – es sei denn, die „blauen Lollis“, wie Opitz sie nennt, zwingen dazu. Was er insbesondere beim Teilstück entlang der K 1 für eine Gefährdung hält: „Da muss man für 50 Meter von der Straße auf den Radweg, um sich dann wieder in den Verkehr auf der Straße einzuordnen“, moniert er im Gespräch mit der Redaktion. Das Verfahren läuft noch, der Landkreis hat die Schilder vorerst wieder entfernen lassen. Opitz’ Verdacht ist, dass die „blauen Lollis“ Voraussetzung sind, um Landesfördermittel nach dem NGVFG zu bekommen. Das sei nicht der Fall, erklärte Bernd Fredrich am Dienstag. Holger Opitz sieht das Radwegprojekt insgesamt als eine Verschwendung öffentlicher Mittel: „Da fahren 500 Autos am Tag, in Spitzenzeiten 50 pro Stunde.“ Mit diesem Vorwurf konfrontiert, erklärte Kreisrat Kleine bei der Einweihung: „Wir vertreten die Haltung, dass es für Fahrradfahrer immer besser ist, sich auf einem Radweg zu bewegen. Wir haben beim Radwegebau eine Prioritätenliste, die wir abarbeiten, dafür hat der zuständige Ausschuss klar votiert.“

ab