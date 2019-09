Kleines Dorf „wuppt“ großes Fest

Bensen – Die Einwohner Bensens hatten die 950-Jahr-Feier ihres Dorfes mit großem Aufwand vorbereitet: Die Gäste fanden am Samstag neben dem Festzelt ein Ensemble aus beschatteten Sitzgelegenheiten, Getränke- und Imbissständen vor, für die Kinder gab es neben einer Hüpfburg eine Malecke, Dosenwerfen und eine „Bobbycar-Arena“.

Buchstäblich in Stein gemeißelt hatte den feierlichen Anlass Marco Wachendorf, ortsbildprägende Gebäude zieren nun einen Findling am Dorfplatz. Im Schützenhaus wurde ein Film mit Bensener Foto- und Video-Impressionen gezeigt, den Eckard Alfken produzierte – und den er noch ergänzen will: Die Jubiläumsfeierlichkeiten hielt er per Kamera fest, „dann können sich die Leute das bei der 1 000-Jahr-Feier angucken“, avisierte er schmunzelnd.

In kleinem Kreis legten die Bensener am Vormittag einen Kranz am Ehrenmal nieder, das Gedenken galt allen verstorbenen Einwohnern des heutigen Ortsteils der Gemeinde Sudwalde. Einiges an Recherche hatten die Organisatoren investiert, um möglichst allen ehemaligen Einwohnern Bensens eine Einladung zukommen zu lassen. Die Resonanz war groß: Für den Festakt am frühen Nachmittag hatten sich gut 300 Personen angemeldet – es kamen allerdings mehr, glücklicherweise gab es eine „Reserve“ der Namensschilder, die jeder Gast bekam. Die Bensener Mitglieder des Gemeinderates, Anke Schockemöhle und Helmut Müller, hatten die organisatorischen Fäden für das Jubiläum in die Hand genommen. Sie konnten auf die Bensener zählen, etwa bei den Arbeitseinsätzen, um das Dorf herauszuputzen: „Mittwoch haben wir mehrere Girlanden aus Eichengrün gebunden – in zwei Stunden waren wir durch, 47 Einwohner haben mitgemacht“, nannte Anke Schockemöhle ein Beispiel, „bei nur rund 90 Wahlberechtigten im Ort nicht schlecht...“

Im Rahmen des Festaktes, den Jagdhornbläser der Jägerschaft Grafschaft Diepholz musikalisch einläuteten und den Heinz-Hermann Morische-Schockemöhle, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Bensen, moderierte, bedankte sich das Organisationsduo herzlich bei allen, die dazu beitrugen, das Jubiläum zu „wuppen“. Die Würdigung der intakten Gemeinschaft, des gelebten Miteinanders in dem kleinen Dorf, zog sich wie ein roter Faden durch die Grußworte der „offiziellen“ Gratulanten.

Es sei kein Zufall, dass mit ihm ein Pastor aus Bassum Gedanken zum Fest beisteuere, sagte Wiardus Straatmann – schließlich gehe die erste Erwähnung von „Benninhusen“, wie es damals hieß, darauf zurück, dass die Bassumer Kanonissin Gisla den Zehnten des Dorfes zugesprochen bekam. Straatmann nutzte die Gelegenheit für ein Plädoyer, sich gegen Krieg, Rassismus und für die Demokratie einzusetzen.

Helmut Denker, Bürgermeister der Samtgemeinde Schwaförden, trug ein Gedicht von Johann Kaiser vor, das Bensens Schönheit preist. „Die Ortschaft Bensen kann mit Stolz auf eine bewegte 950-jährige Heimatgeschichte zurückblicken. Zusammengehörigkeits- und Heimatgefühl entstehen dort, wo Menschen aneinander Anteil nehmen und wo sie sich für ihre gemeinsamen Belange einsetzen“, das sei die Basis der Bensener Erfolgsgeschichte.

Landrat Cord Bockhop befand: „Die Gemeinschaft, die man in den kleinen Dörfern kennenlernt, kann man nicht in Geld und Gold aufwiegen. Spätestens dann, wenn man die Gemeinschaft braucht, dann funktioniert es eben besser als in großen Einheiten.“

Sudwaldes Bürgermeister Rainer Klusmann erinnerte daran, dass das Jubiläum ursprünglich in Form eines internen Dorfpicknicks gefeiert werden sollte. „Es freut mich wahnsinnig, dass ihr als Benser das so groß aufgezogen habt.“ Seine Erfahrung: „Was für Bensen immer wieder üblich und ganz selbstverständlich ist, das ist eine Selbstlosigkeit, dass man einander hilft, anpackt und sagt: ,Jo, wi mokt dat‘.“

Zur Kaffeetafel im Festzelt spielte die „Blaskapelle von der Rente“ auf. Am Abend übernahm DJ „J.P.“ (Jan-Philipp Wilken) das musikalische Regiment bei der Party, zu deren Beginn 950 Sekunden lang Freibier für alle Gäste floss. ab