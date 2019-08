„Klein, aber lebensfähig“

Die Ortschaft Bensen feiert 950-jähriges Bestehen und lädt für Samstag ein zur Feier

+ Ein besonderer Einblick in Landwirtschaft einst.

Bensen – 141 Einwohner zählte die Ortschaft im Jahr 1755, für 1950 wurden immerhin 322 notiert und aktuell sind es wieder um die 120. der heutige Ortsteil der Gemeinde Sudwalde feiert am Samstag, 31. August, sein 950-jähriges Bestehen. Und wer immer wissen wollte, wo genau eigentlich Bensen liegt, der macht sich am Samstag zu 13 Uhr auf in die Idylle an der Hache.