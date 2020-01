Klassensieg für Corette vom Zockeldraff

Regina und Manfred Heinz aus Anstedt freuen sich über Sieg beim Züchter-„Olympia“

+ Klassensiegerin Corette vom Zockeldraff mit Züchterin Regine Heinz aus Anstedt.

Anstedt – Gestriegelt wird jeden Tag, aber bevor es auf den Laufsteg geht, ist natürlich erneut waschen, shampoonieren, fönen und kämmen angesagt. „Mani-Pedi“ heißt in diesem Fall: Bei Bedarf werden die Klauen gekürzt und die Unebenheiten an den Hörnern beseitigt. „Zum Schluss werden die Klauen und Hörner mit Fett eingerieben, sodass sie schön glänzen und die Tiere topgestylt den Schauring betreten“, beschreibt Regine Heinz einen Teil der Vorbereitungen. Zusammen mit Ehemann Manfred präsentierte sie die Färsen Corette und Alaska vom Zockeldraff bei der Bundesschau „Schwarz-Rot-Gold-Robust“ für die extensiven Rinderrassen in Berlin.