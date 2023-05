Kirchengemeinden Neuenkirchen und Schmalförden „heiraten“

Von: Sylvia Wendt

Die Sankt-Nicolai-Kirche in Schmalförden: Einige Elemente deuten auf den Bau im dritten Viertel des 13. Jahrhunderts hin. © S. Wendt

Neuenkirchen/Schmalförden – Die Pfarrämter der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Neuenkirchen und Schmalförden sind bereit seit dem Jahr 2000 verbunden. Damals war Dorit Asendorf deren erste Pastorin, seit 2011 ist es Silke Kuck. Im Gemeindebrief heißt es fröhlich: „Über 20 Jahre sind wir schon verlobt – jetzt wird geheiratet.“ Geplant ist der Pfarramtliche Zusammenschluss beider Kirchengemeinden.

Eine Zusammenlegung kommt nicht immer gut an. Mancherorts gelingt es nicht, auch anderer Gemeinden Kirchtürme zu akzeptieren. Doch hier, in Neuenkirchen wie in Schmalförden, ist die Zusammenarbeit schon längst Alltag. Das Leben in „wilder Ehe“ wird jetzt aufgegeben, der Antrag ist gestellt, nun mahlt die „Landeskirchenkirchen-Mühle“.

Mancher war verwundert, ob der Einladung zur Gemeindeversammlung, um die Pläne und das mögliche Prozedere einer Zusammenlegung zu beschreiben. Die Versammlung sollte Zweifel ausräumen, offene Fragen beantworten. Die lauteten anders, als gedacht: „Wie, ihr seid noch nicht eine Gemeinde?“, waren zahlreiche Bürger erstaunt. Andere kommentierten: „Wurde auch mal langsam Zeit, dass ihr in die Hufe kommt.“ „Es gab niemanden, der das Zusammengehen infrage gestellt hat“, bilanziert Pastorin Silke Kuck die bisherige Vorarbeit, die harmonische Versammlung und den anschließenden „Buschfunk“.

Tatsächlich sind viele außenwirksame Termine und Themen bereits eine gemeinschaftliche Sache: Die Pastorin steht in Sankt Katharinen wie in Sankt Nicolai auf der Kanzel, die Konfirmandinnen und Konfirmanden werden zusammen unterrichtet – und in Festgottesdiensten in ihren jeweiligen Gotteshäusern eingesegnet. Der gemeinsame Gemeindebrief heißt passend „Zwischen den Kirchtürmen“.

Apropos: Wer hat den größeren? Pastorin Kuck muss passen: Das ist keine Angabe, die wichtig ist im Alltag. Der für die Kirchgänger bedeutet, dass sie wie selbstverständlich auch mal den Gottesdienst in der jeweils anderen Kirche besuchen. Die Kirchenvorstände arbeiten ebenfalls seit langen miteinander.

Und nun soll geheiratet werden. Bei der Namensfindung waren sich alle schnell einig: Kirchengemeinde Neuenkirchen-Schmalförden soll der Zusammenschluss künftig heißen. Obwohl bereits seit zwei Jahrzehnten zusammen gearbeitet wurde, haben sich die Kirchengemeinden bis heute kleine Eigenheiten bewahrt, kleine Dinge, die in der einen Kirchengemeinde anders gemacht werden, als in der anderen. „Es wird sicherlich ein wenig dauern, bis alles rund läuft“, heißt es seitens der beiden Kirchenvorstände.

Künftig nur ein Kirchenvorstand

Von diesen Gremien wird es künftig nur noch eines geben. Wie viele Personen er umfassen wird, ist noch nicht festgelegt. Der Kirchenvorstand könne so groß gebildet werden, wie man es passend findet, erklärt Pastorin Kuck. Mindestens müsse er drei Ehrenamtliche und den Pastor oder die Pastorin umfassen.

Die Sankt-Katharinen-Kirche in Neuenkirchen, deren Bau auf um das Jahr 1150 datiert wird. © S. Wendt

Aber rund um das Amt eines Kirchenvorstehers gab es Änderungen: Mitglieder sind für sechs Jahre gewählt, wenn sie nicht entscheiden, sich nur für drei Jahre aufstellen zu lassen. Die neue kürzere Amtsperiode soll den Posten attraktiver machen. Etwa für jene, die wissen, dass ein Umzug anstehen könnte oder andere Gründe für eine kürze Amtszeit sprechen würden. „Kontinuität ist schön, aber es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich verpflichten mögen“, sagt die Pastorin. Sollten sich die Pläne eines Mitgliedes ändern, könne problemlos von drei auf sechs Jahre Amtszeit verlängert werden. Die flexible Handhabung sei eingeführt worden, um das Amt insbesondere für Jüngere attraktiver zu machen, erklärt Silke Kuck.

Die Hannoversche Landeskirche hat nun den offiziellen Antrag vorliegen und muss entscheiden. Informiert wird auch die politische Gemeinde. Abgewartet werde nun, welche Auflagen zu erfüllen sind, etwa formaljuristische Vorgaben. Auch das „Tafelsilber“ wird ganz offiziell aufgeteilt. Ein neues Siegel wird bei der offiziellen „Hochzeit“ später vorgestellt. „Bestandsschutz“ (um zusammenzuwachsen) genießt die neue „Pfarramtliche Verbindung“ für zehn Jahre.

Was ändert sich eigentlich konkret für die Gemeindeglieder? „Nichts“, sagt Pastorin Kuck.