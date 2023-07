Kirchengemeinde Sudwalde dankt drei Vakanzvertretern für Einsatz

Von: Sylvia Wendt

Die Vakanz in der Kirchengemeinde Sudwalde endet. © S. Wendt

Sudwalde – „Fast hätten wir es geschafft“, sinniert Johann Buschmann. Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes der Kirchengemeinde Sudwalde muss trotz der „Niederlage“ lächeln: Fast hätte die Kirchengemeinde es geschafft, aus dem „Springer“ einen „Sesshaften“ zu machen – allein, Pastor Florian Schwarz entschied sich dafür, weiterhin als Vertretungspastor zu arbeiten. Mit Julius Henckel wird am 13. August der neue Pastor ordiniert, der auch für Sudwalde zuständig sein wird.

Seit der Pensionierung von Pastorin Cornelia Harms im Februar 2020 „tat sich natürlich in unserer Kirchengemeinde eine große Lücke auf“, blickt Johann Buschmann zurück auf eine Zeit, als man befürchtete, die Kanzel in Sudwalde bliebe vielleicht leer.

Aber nein: Als Vertretungspastor feierte Florian Schwarz schon am 8. März 2020 einen ersten Gottesdienst in Sudwalde. „Seine Gottesdienste, die immer einen aktuellen Bezug hatten und auch etwas provozieren sollten, kamen stets gut an. In einem dieser Gottesdienste verordnete er neun Minuten Stille, um zu demonstrieren, wie lang und brutal der Todeskampf des George Floyd war“, blickt Johann Buschmann dankbar zurück.

Kulturgottesdienste gehen weiter

„Die Kulturgottesdienste gehen weiter und damit werde ich sicherlich wieder nach Sudwalde und Neubruchhausen kommen“, verspricht Florian Schwarz. „Danke, dass ich jeden einzelnen Tag in dieser Zeit voller Freude zur Arbeit fahren durfte.“

Florian Schwarz © Privat

Was verbindet er mit seiner Zeit in Sudwalde? „Vor allem den Umgang der Menschen untereinander. So friedlich und ergebnisorientiert habe ich noch keinen anderen Kirchenvorstand kennengelernt. Keinerlei Kompetenzgerangel. Herr Buschmann fragte mich neulich, ob er mir in den über drei Jahren auch nur eine einzige Frage beantwortet habe. Das hat er, er hat mir jedes Mal sagen können, wer mir die Antwort am besten geben könnte. Wie schön, einen Vorsitzenden im Kirchenvorstand zu haben, der so gut die Kompetenzen in seinem Team kennt.“

Die Offenheit der Menschen, wenn er anlässlich eines Sterbefalles zu einer Familie kam, bleibt Florian Schwarz in Erinnerung. Denn: „Diese Offenheit und der große Vertrauensvorschuss haben mir meine Arbeit so viel leichter und spannender gemacht.“

Die Kirchengemeinde (und auch andere Gäste) profitierten von der Kreativität des 46-jährigen Schwarz. Kinder pflanzten am Erntedank Krokusse. Die Ausstellungen mit Taufkleidern, Linolschnitten und Krippen fanden Beachtung. Die Arbeit in der Kirchengemeinde Sudwalde wurde durch neue Gruppen bereichert: „Veranstaltungen wie das Kirchencafé, das Männerfrühstück oder der lebendige Adventskalender werden auch noch in Jahren Bestand haben“, ist sich Buschmann sicher.

Schwarz habe in „liebevoller Spontaneität“ die kirchliche Begleitung beim Jubiläum der Affinghausener Feuerwehr geleistet – reiste dafür sogar im eigenen Wohnmobil an. In Erinnerung bleibt auch, dass er, mangels Konfirmanden als Krippenspieldarsteller, für diese Aufgabe einige Gottesdienstbesucher verpflichtete. „Aus drei ,Logemännern‘ wurden kurzerhand die Heiligen Drei Könige“, erinnert sich Johann Buschmann schmunzelnd.

Schwarz freute sich über „die Bereitschaft in der Gemeinde, sich auf Unbekanntes einzulassen, sodass ich in den Gottesdiensten immer experimentieren durfte“.

Sandra Kopmann © Privat

Als Springer sei man nicht dauernd vor Ort. „Aber genau das braucht eine Gemeinde. Und das war Monika Meier. Ich könnte sie jetzt Pfarrsekretärin nennen, aber das würde nur das beschreiben, wofür sie ihr Gehalt bekommt. Die gute Seele, Ideengeberin, Organisatorin – der neue Pastor darf sich auf eine Zusammenarbeit mit ihr wirklich freuen. Der Küster Günther Bachnicke, den man kaum mitkriegt und auf den ich mich blind verlassen konnte“, dankt Schwarz zwei weiteren Wegbegleitern.

Und bestätigt, wie knapp die Entscheidung für seine berufliche Zukunft ausfiel: „Die meisten meiner Kollegen haben etwas Unverständnis, dass ich auf eine eigene Gemeinde verzichte und Springer bleiben möchte. Aber Sudwalde und Neubruchhausen haben mich schon in Versuchung geführt.“

Grillfest zum Abschied am 30. Juli

Die Kirchengemeinde wird sich am 30. Juli mit einem Grillfest nach dem Gottesdienst von Pastor Schwarz verabschieden.

Nicht allein Pastor Schwarz reiste in die Kirchengemeinde Sudwalde: Pastorin Sandra Kopmann aus Nordwohlde und Pastor Karsten Damm-Wagenitz gehörten ebenso dazu. Das Trio hat die Aufgaben aufgeteilt: Kopmann war geschäftsführende Vakanzpastorin, Pastor Damm-Wagenitz kümmerte sich zwei Jahre um die Konfirmanden, Florian Schwarz um die Trauerarbeit. „Hinterbliebene berichteten von einfühlsamen Trauergesprächen, die zwei Stunden dauern konnten. Seine Trauerfeiern waren stets authentisch und, wenn es passte, mit Humor gespickt“, erklärt Buschmann.

Karsten Damm-Wagenitz © Privat

Lob zollt er aber auch den anderen Vakanzvertretern: „Dass uns Pastorin Sandra Kopmann geschickt wurde, stellte sich für uns als sehr glücklich heraus. Sie begleitete uns in fast jeder Kirchenvorstandssitzung. In dem jetzt abgeschlossenen Regionalisierungsprozess konnten wir uns stets auf ihre Hilfe verlassen, um auch die Sudwalder Interessen bestmöglich durchzusetzen. Und natürlich ist sie auch noch eine wunderbare Pastorin, mit der wir sehr schöne Gottesdienste gefeiert haben“, lobt Buschmann. Unvergesslich sei für ihn der erste Taufgottesdienst mit der Pastorin: Da habe sie 90 Minuten tapfer im kalten Bach gestanden, ohne sich zu erkälten. „Das war wohl nur mit Gottes Hilfe möglich. Sandra, vielen Dank für Deine Hilfe. Du bleibst uns aber ja Gott sei Dank vertretungsweise erhalten.“

Pastor Karsten Damm-Wagenitz sei ein Pastor, „der für die Arbeit mit Konfirmanden berufen ist“, sagt Buschmann. Zwei Jahre betreute er den Sudwalder Nachwuchs und feierte zwei mehr als herzliche Konfirmationen.