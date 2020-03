Kinder gehören zum Stammpublikum

Sonswas-Theater führt auf Einladung von „KulturGut“ Stück „Milchstraße 21“ auf

+ Als Schau- und Puppenspieler traten Gerd Mikol und Ute Winkelmann in Aktion. Foto: Kurth-Schumacher

Schmalförden – „Wisst ihr, wie Theater geht? Die Schauspieler reden und bewegen sich, die Zuschauer hören zu und bleiben sitzen“, erklärte Schauspieler Gerd Mikol seinem Publikum schmunzelnd. In der Rolle des Polizisten aus Pieseldorf sorgte er am Freitagmorgen im Gasthaus Kastens in Schmalförden für Ordnung – auf und vor der Bühne.