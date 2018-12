Kinder erkunden Wald – und machen sauber

Klimaschutzpreis geht an Kita „Löwenzahn“

+ Der mit 3000 Euro dotierte „innogy“-Klimaschutzpreis wurde am Mittwoch im Schwafördener Kindergarten „Löwenzahn“ dem Team der Einrichtung überreicht. - Foto: Samtgemeinde

Schwaförden - Der Klimaschutzpreis des Energieunternehmens „innogy SE“ – und damit ein Preisgeld in Höhe von 3 000 Euro – in der Samtgemeinde Schwaförden geht an den Kindergarten „Löwenzahn“. Das teilte Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker am Mittwoch im Anschluss an die Preisverleihung in der Schwafördener Kita mit, die er gemeinsam mit „innogy“-Kommunalbetreuer Rainer Oesting vornahm.