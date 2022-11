Keine Bildung ohne Beförderung - aber welche Regeln gelten eigentlich?

Von: Sylvia Wendt

Die Schülerbeförderung aus Sulingen an die Oberschulen Schwaförden/Ehrenburg und Varrel bleibt ein Thema. © Imago Images/Shotstop

In Sulingen wohnen, aber nicht in Sulingen zur Schule gehen - das gilt für immer mehr Schülerinnen und Schüler. Doch wie verhält es sich eigentlich mit dem Recht auf freie Schulwahl? Ist es grenzenlos ausdehnbar? Dürfen Schulen auch Schüler ablehnen? Weil die Oberschule Schwaförden/Ehrenburg derzeit ein Kapazitätenproblem wegen eines zu großen Zulaufs an Schülern hat, reagiert der Fachbereich Bildung des Landkreises Diepholz auf diese und andere Fragen.

Schwaförden – Welche Schule für mein Kind? Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage kommen Erziehungsberechtigte oftmals auch auf Schulen außerhalb ihres eigentlichen Wohn- und Lebensumfeldes. Deshalb etwa besuchen derzeit Schülerinnen und Schüler aus Sulingen die Oberschulen in Varrel und in Schwaförden/Ehrenburg. Die Schulstandorte sind jedoch nicht für eine Vielzahl an „auswärtigen“ Schülerinnen und Schülern konzipiert, die Kapazitäten sind erschöpft. Zuletzt standen auch Beförderungskosten sowie Kosten für sogenannte Mobilklassen (in Containern) an der Oberschule Schwaförden auf dem Prüfstand. Schriftlich beantworten Mitarbeiter im zuständigen Fachbereich Bildung des Landkreises Diepholz weitere Fragen zum Thema.

Werden Schüler mit einem langen, kostenaufwendigen Schulweg überprüft, um zu schauen, ob es Einsparpotenzial gibt, wenn jene „Fahrschüler“ in ihrem eigentlichen Schulbezirk unterrichtet würden?

„Diese Frage stellt sich nicht, da Eltern grundsätzlich ein weitreichendes Wahlrecht besitzen“, antwortet der Landkreis: „Dieses Wahlrecht umfasst sowohl die Entscheidung, welche Schulform besucht werden soll und auch, in welcher Organisationsform – zum Beispiel offener oder teilgebundener Ganztag oder auch Teilzeitschule. Wird dieses Wahlrecht entsprechend ausgeübt, hat der Landkreis die anfallenden Schülerbeförderungskosten zu tragen – ohne Wenn und Aber!“ Das wiederum bedeutet, dass ein weiter Schulweg mit deutlich höheren Kosten anfallen dürfte. Kosten, die der Landkreis tragen müsste.

Ein Beispiel: Ein Kind wohnt in Twistringen und möchte die Schulform „Realschule“ als Ganztagsschule besuchen. Die Twistringer Haupt- und Realschule ist eine Teilzeitschule. Eine Realschule mit Ganztagsangebot gibt es indes in Diepholz. Diese Schule käme also in Betracht. Obwohl das Twistringer Kind damit außerhalb seines eigentlichen Schulbezirks beschult würde, „müssten die anfallenden Beförderungskosten durch den Landkreis getragen werden“, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises. Allerdings greift diese Pflicht nur, wenn die gewünschte Schulform am Wohnort des Schülers nicht angeboten wird. Was zur nächsten Frage führt:

Wie vertragen sich bei der Schulauswahl die Einhaltung von Schulbezirken und der Elternwille?

Laut Landkreis erfolge bei jedem Beförderungsfall eine Prüfung der Anspruchsberechtigung durch die „Schülerbeförderung“ des Landkreises. Möglich werde die „Abwanderung“ von Schülern, etwa aus Sulingen, eben nur durch die unterschiedlichen Schulformen: „Während es sich bei der OBS Schwaförden um eine offene Ganztagsschule handelt, erfolgt der Schulbetrieb an der OBS Sulingen als teilgebundene Ganztagsschule, wodurch den Erziehungsberechtigten durch das Niedersächsische Schulrecht ein Wahlrecht eröffnet wird“, heißt es seitens des Landkreises.

Dürfen Schulen die Aufnahme von aus einem anderen Schulbezirk stammenden Schülern und Schülerinnen ablehnen?

Ja, unter gewissen Bedingungen. Das Wahlrecht der Eltern wird eingeschränkt, wenn die gewählte Schule keine „Raumkapazitäten“ für die Aufnahme weiterer, auswärtiger Schülerinnen und Schüler besitzt. Gerade sei dem Landkreis bestätigt worden, dass die Schulleitung dann die Aufnahme von „auswärtigen Schülern“ ablehnen könne. Und: Der Schulträger sei nicht verpflichtet, durch bauliche Maßnahmen deren Aufnahme zu ermöglichen. Das Wahlrecht ist an dieser Stelle jedoch noch nicht erschöpft. „Die Eltern können eine andere, möglicherweise jedoch weiter entfernte Schule der gewünschten Schulform anfragen, und der Landkreis hat die Beförderung dorthin zu realisieren.“

Würde ein Aufnahmestopp die Kosten für die Schülerbeförderung reduzieren? Und könnten die eingesparten Mittel für notwendige Sanierungsarbeiten an Schulen wie der OBS Schwaförden ausgegeben werden?

Seitens des Landkreises gibt es dazu noch keine Zahlen. „Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe durch den künftigen Aufnahmestopp Kosten eingespart werden, kann aktuell noch nicht ermittelt werden.“ Zwar könnten mit der künftigen Ablehnung der Aufnahme „auswärtiger“ Schülerinnen und Schüler mangels räumlicher Kapazitäten an der OBS Schwaförden / Ehrenburg in den kommenden Jahren Einsparungen erzielt werden, wenn Eltern ihre Kinder zukünftig wieder in Sulingen beschulen lassen. Andererseits könnten aber theoretisch auch höhere Beförderungskosten anfallen – wenn von den Eltern noch weiter entfernte Schulen der gewünschten Schulform angefragt werden. Betont wird, dass sich der „Aufnahmestopp“ auf zukünftige Anfragen bezieht. „Kein bereits aufgenommener Schüler muss damit rechnen, die OBS Schwaförden verlassen zu müssen“, heißt es. Um die Raumsituation kurzfristg zu entspannen, wurden vier Mobilklassen aufgebaut (wir berichteten). Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen würden selbstverständlich durchgeführt.

Welche Investitionen sind an der OBS Schwaförden geplant? Und bleibt sie eine Schule mit zwei Standorten in Schwaförden und Ehrenburg?

Seitens des Landkreises wird diese Diskussion durchaus schon geführt. „Ohne ein Gesamtkonzept zur Fortentwicklung der OBS Schwaförden ist es nicht sinnvoll, einzelne bauliche Maßnahmen vorab durchzuführen, zumal das Gesamtkonzept auch eine Aussage dazu treffen soll, ob die OBS Schwaförden weiterhin an zwei Standorten beheimatet bleibt“, heißt es in dem Antwortschreiben.

Termin: Die nächste öffentliche Sitzung des Schulausschusses des Landkreises Diepholzbeginnt am 23. November, 16 Uhr, in der Aula der Carl-Prüter-Schule Sulingen.

Die Kosten im Detail Für die Beförderung der Schüler zur OBS Schwaförden/Ehrenburg und die Ausweitung der Raumkapazitäten entstehen laut Landkreis-Angaben derzeit folgende Kosten: Fahrtkosten an die OBS Schwaförden summieren sich auf 49 000 Euro pro Jahr, an den Standort Ehrenburg auf 35 000 Euro. Fahrtkosten für Schüler aus Sulingen an die OBS Varrel betragen jährlich 34 000 Euro. Gesamtkosten: 118 000 Euro. Die vier Mobilklassen am Standort Schwaförden sind angemietet und kosten 60 000 Euro pro Jahr, die Möblierung erfolgte aus Beständen des Landkreises. Hinzu kommen rund 40 000 Euro Herstellungskosten, etwa Untergrundvorbereitung und Aufbau der Stromversorgung.