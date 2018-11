Kein Brand auf eigenem Terrain

Ortsfeuerwehr Schweringhausen: Kommando würdigt langjährige Mitgliedschaft

+ Die für langjährige Treue zur Feuerwehr Geehrten Friedhelm Denker (60 Jahre Mitglied) und Dieter Wohlers (50 Jahre Mitglied), Ortsbrandmeister Sascha Heitmann, das neue Ortsfeuerwehrmitglied Lion Clausing, Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Uwe Stubbemann und stellvertretender Gemeindebrandmeister Cord Schünemann (von links). - Foto: Ortsfeuerwehr Schweringhausen

Schweringhausen - Was das Einsatzgeschehen anbelangt, seien die vergangenen zwölf Monate für die Ortsfeuerwehr Schweringhausen sehr ruhig verlaufen, bilanzierte Ortsbrandmeister Sascha Heitmann jetzt im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte Heitmann: Kein Brand im eigenen Einsatzgebiet, lediglich zu einer nachbarschaftlichen Löschhilfe in Ehrenburg und zu einer technischen Hilfeleistung in Hotzfelde – es galt, einen auf die Straße gestürzten Baum zu beseitigen – rückten die Mitglieder aus.