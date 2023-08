Katzenberg oder Galgenberg? Weder noch! Eine neue Info-Tafel klärt auf

Von: Sylvia Wendt

Eine neue Infotafel gibt Auskunft über die neuesten Forschungsergebnisse. Barbara und Burchard Upmeyer (rechts) sponserten diese Tafel. Es ist die vierte, die der Heimatverein Kirchspiel Schmalförden, hier Vorsitzende Kristin Wolle (2. v. li.) und ihr Stellvertreter Hartmut Löhmann, initiiert hat. © Heimatverein Schmalförden

Ist es ein Katzenberg? Oder ein Galgenberg? Über den Ursprung der vermutlich höchsten Erhebung Ehrenburgs werden nun neueste Erkenntnisse auf einer Info-Tafel präsentiert. Bei dem „Berg“ handelt es sich demnach wohl um die Reste einer Turmhügelburg aus dem 11., 12. oder 13. Jahrhundert.

Ehrenburg – Fröhlich gibt Kristin Wolle eine Geschichte wieder, mit der ihr früher die Existenz und Herkunft des Katzenberges erklärt wurde. „Als Kind hat man uns erzählt, dass da eine große Katze hingemacht und Sand drauf gescharrt hat. Deshalb heißt der Hügel Katzenberg“, sagt die Vorsitzende des Heimatvereins Kirchspiel Schmalförden. Aber: Für dieses kleine Märchen gibt es natürlich so gar keine wissenschaftlichen Beweise. Die neue Informationstafel indes, gesponsert durch die Familie Upmeyer von der benachbarten Domäne Ehrenburg, gibt da verlässlicher und fundierter Auskunft, was der Katzenberg, die vermutlich höchste Erhebung in der Gemeinde Ehrenburg. tatsächlich ist.

Es ist die vierte Tafel, die der Heimatverein Kirchspiel Schmalförden initiiert hat. Die Vorsitzende Kristin Wolle stellte sie jetzt zusammen mit ihrem Stellvertreter Hartmut Löhmann sowie dem Ehepaar Barbara und Burchard Upmeyer auf.

Der Katzenberg ist die vermutlich höchste Erhebung in Ehrenburg und ein beliebtes Ziel in der Natur. © Privat

Die „wirklich wahre“ Geschichte des Katzenberges ist vermutlich ein bisschen blutiger als die kinderfreundliche Katzen-Version. Der Katzenberg werde auch Galgenberg genannt und könnte folglich eine Richtstätte gewesen sein. Oder aber einen Wachturm getragen haben. Oder ein Hügelgrab enthalten, denn bereits 1928 sei eines in der Nähe gefunden worden. Oder war alles ganz anders und der Katzenberg Teil einer barocken Gartenanlage, zur Domäne gehörend? Die aktuelle Forschung, so heißt es nun auf der Infotafel, komme zu dem Schluss, dass es sich um Reste einer Turmhügelburg handele, wie der niedere Adel sie in der Zeit zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert gebaut habe. Diese hier solle im Jahr 1346 zerstört worden sein. Die Reste müssten eigentlich als „Ehrenburg“ bezeichnet werden.

Diese Infotafel solle, genau wie die bereits errichteten am Alten Burggarten, im Nördlichen Wietingsmoor und im Wegehöpen, zum Erkunden der Umgebung einladen. Per Pedes oder per Drahtesel: Touren sind bereits seit 2016 erarbeitet und können als 2020 aktualisierte Version als Flyer in Ehrenburg an diversen Stellen mitgenommen oder über die Homepage (www.gemeinde-ehrenburg.de) ausgedruckt werden. Über einen QR-Code werden Besucher auch vor Ort auf die Homepage der Gemeinde Ehrenburg und damit jeweils zu weiteren Informationen geleitet.

„Zwei Fahrradtouren und zehn Wanderrouten in unterschiedlicher Länge wurden zusammengestellt und bieten die Chance, die ehemals selbstständigen Gemeinden Schmalförden, Schweringhausen, Stocksdorf und Wesenstedt kennenzulernen. „Genießen Sie auf Ihrer Tour Ruhe und Weite und die ländliche Idylle unserer Heimat“, lautet die Einladung, die Touren ganz individuell zu absolvieren. Die Radler können die 20,5 Kilometer lange Nordtour und die 11,5 Kilometer lange Südtour auch verbinden.

Kristin Wolles Kindererinnerungen umfassen übrigens auch Radausflüge auf den Katzenberg. „Es gibt zwei Routen runter: Eine leichte und eine schwierige.“ Fährt sie die heute noch runter? Kristin Wolle lacht: „Nein. Als Kind hatte man weniger Angst.“