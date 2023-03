Karin Landwehr folgt auf Helmut Riedemann

Von: Sylvia Wendt

Der neue Vorstand mit, von links, Rainer Rust, Helmut Riedemann, Uwe Bollmann, Lisa Hollmann, Karin Landwehr, Elke Bade und Rainer Degen. © Privat

SCHOLEN - Der Heimatverein Scholen hat gewählt: Vorsitzender bleibt Rainer Degen, Kassenwart Uwe Bollhorst. Für Helmut Riedemann ist jetzt Karin Landwehr als 2.Vorsitzende im Vorstand aktiv. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Lisa Hollmann von Elke Bade. Rainer Rust übernimmt das Amt des Archivars. Pläne schmiedet der Heimatverein Scholen bereits für 1924:

Für das Jahr soll wieder ein historischer Jahreskalender erstellt werden – der 19. in Folge. Im Anschluss an die Regularien entführten Heike und Rainer Rust per Diavortrag nach Norwegen, wo der Bruder des Referenten seit 40 Jahren in der Nähe von Alesund lebt. sis/r.