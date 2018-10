Kameradschaft holt sich erneut Trophäe

Affinghausen - „Pokalstimmung“ habe am Sonntag im Gasthaus Bensemann in Affinghausen geherrscht, „fleißige Helfer hatten die Wettbewerbsstände aufgebaut, denn mit Dartwurf, Kegeln, Würfeln und Kartenziehen sollte der Sieger der Dorfpokalspiele 2018 ermittelt werden“, teilt Johann Buschmann für die Organisatoren mit.

„Marco und Dennis Dieckmann sorgten für die Auswertung der Wettbewerbe, das Bensemann-Team für Kaffee und Kuchen an diesem geselligen Nachmittag.“ Am Abend habe dann Bürgermeister Jürgen Köberlein die Endergebnisse mit einem weinenden und einem lachenden Auge verkündet: „Während der Gemeinderat einen Mittelfeldplatz erreichte, konnte die Kameradschaft ehemaliger Soldaten Affinghausen, deren Vorsitzender er ist, mit 886 Punkten ihren Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen.“ Auf den weiteren Plätzen folgen: 2. Schützenverein (851), 3. Kegelclub Lot se lopen (814), 4. Sozialverband (790), 5. Ernteverein (789), 6. Ortsfeuerwehr (788), 7. Gemeinderat (787), 8. Team Bensemann’s (777), 9. Spielmannszug (776), 10. KC Ladies First (771), 11. Montagsturner (749), 12. KC Schluckspechte (732), 13. Die Nachbarschaft (720), 14. DRK (696).

Buschmann: „Als leider einziges zu den Spielen angetretenes Kinderteam gewannen die ,Cheesecakes‘ einen Gutschein. Tagesbester wurde Holger Riess mit sensationellen 216 Punkten“; 2. Jens Rosenthal mit 190 Punkten, 3. Karl-Heinz Barth und Heinrich Kleine mit jeweils 184 Punkten. „In einem Ratespiel galt es, das Gewicht eines mit Hobelspänen gefüllten Pakets zu schätzen, 358 Gramm. Die fast punktgenaue Schätzung von Doreen Bremer – sie lag nur ein Gramm daneben – wurde mit einem Präsentkorb belohnt.“