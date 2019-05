Kamener reisen nach Blockwinkel statt nach „Malle“

Knobelclub erspielt bei Turnier über 500 Euro für Tiergnadenhof „Gut Aiderbichl Ballermann Ranch“

+ Die Mitglieder des Knobelclubs beim Besuch auf der Ballermann Ranch.

Blockwinkel – Diesmal nicht zum mallorquinischen „Ballermann“, sondern zur Ballermann Ranch in Blockwinkel führte die 20 Mitglieder des Kamener Knobelclubs „Moin Moin“ am Wochenende ihre Jahrestour: Vizevorsitzender Ralf Haselhoff hatte bei den „Ballermann Awards“ im März in Oberhausen von der Entscheidung der „Ballermann“-Markeninhaber Annette und André Engelhardt gehört, ihre Ranch den Tierrettern von „Gut Aiderbichl“ zu schenken und künftige Lizenzeinnahmen der Partymarke zu einem großen Teil in den weiteren Aufbau des Gnadenhofes einfließen zu lassen. Die Mitglieder des Knobelclubs – seit mehr als 35 Jahren in gleicher Besetzung – traten am Samstag im Gasthaus Erhard Brand in Vollbesetzung an, um bei ihrer jährlichen Knobelmeisterschaft Geld für die Tierretter von „Gut Aiderbichl“ zu erspielen, berichtet André Engelhardt. „Verstärkt wurde die fröhliche Knobelrunde von Erhard Brand senior und dem Vorwohlder Fritz Bahlke, die sich spontan entschlossen, das Projekt der Westfalen für Tiere in Not zu unterstützen.“