Bei Kaiserwetter zur Königsresidenz

Schwaförden – Der Vorstand hatte „Kaiserwetter“ zum Ausmarsch zur Königsresidenz bestellt: Bei strahlendem Sonnenschein steuerte das Schwafördener Schützenvolk zu Fuß die Residenz von Majestät Marten Albers an, um ihn und seine Königin Michelle Voß samt Hofstaat zum Festplatz zu holen.

Zum Gefolge des „treffsicheren“ Regenten gehörten Fahnenträger Bastian Bokelmann, Scheibenträger Heinz-Hermann Bobrink, Adjutant Yannick Garbe, die Ehrendamen Annika Dembinski und Katharina Ristau sowie Clemens Schulz und Rene Siemers, die sich als dritt- und viertbeste Schützen beim Königsschießen als Fahnenbegleiter qualifiziert hatten. Den Takt zum Ausmarsch gab der Jugendspielmannszug Schwaförden unter der Stabführung von Ingmar Braunert vor.

Präsident Gerhard Schulz dankte den Nachbarn der Regenten: Sie hatten die Königsburg bunt geschmückt und für eine erstklassige Bewirtung der Gäste im Schatten der hohen Eichen gesorgt. Am Nachmittag erwartete die Besucher im Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus das bewährte Programm. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag boten die Gastgeber Knobeln an, eine Schieß- und eine Süßwarenbude und eine Hüpfburg komplettierten das Angebot. Beim Festball am Abend sorgte die Band „Level Up“ aus Rahden für laut Vorstand für „super Stimmung“.

Der zweite Schützenfesttag begann mit dem Königsfrühstück, zu dem sich starke Abordnungen der Nachbarschützenvereine Nechtelsen, Mallinghausen und Nordsulingen einstellten. Entsprechend gut frequentiert war der anschließende Umzug. Da der Titel „Kinderkönig“ in diesem Jahr nicht vergeben werden konnte, führte der Ausmarsch, an dem 120 Grünröcke teilnahmen, erneut zum Königshaus Albers. Kinderfahnenträger Ole Schmidt und seine Begleiter Katharina Grote und Arne Schmidt waren die einzigen Würdenträger des jüngsten Schützennachwuchses.

Am Sonntagnachmittag lüftete Präsident Gerhard Schulz das Geheimnis, wer in diesem Jahr den begehrten Kaiserpokal mit nach Hause nehmen darf. Als beste Teilnehmerin unter 20 ehemaligen Erwachsenenmajestäten wurde Hilde Borchers zur Kaiserin gekürt. DJ Jens Hannekum, der schon am Samstagnachmittag im Einsatz war, brachte die Gäste am Sonntagnachmittag noch einmal auf Touren. Besonders gut kamen die „Wasserspiele“ im Zelt an: Zielspritzen brachte eine willkommene Abkühlung. mks

Besuch beim Jugendkönig

Jugendkönig Hannes „Der Agrarspezialist“ Grote und seine Königin Mariel Westrup bekommen am Montag, 5. Juli, Besuch von einer Abordnung des Vereins (Treffpunkt ist um 19 Uhr das Dorfgemeinschaftshaus), die ihm seine Scheibe über- und anbringen wird. Traditionell klingt die Schwafördener Schützenfestsaison mit einem gemütlichen Beisammensein in der Residenz der Jugendmajestät aus.