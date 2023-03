Junger Mann stirbt bei Unfall auf der L341 zwischen Anstedt und Ehrenburg

Von: Sylvia Wendt

Ein Fahrzeugwrack neben der L341 zwischen Ehrenburg und Anstedt. Der Fahrer, Jahrgang 2000, ist gestorben. © Wendt, Sylvia

Anstedt/Ehrenburg - Ein junger Mann (Jahrgang 2000) ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der L341 gestorben. Er war mit einem Opel Vectra aus Anstedt kommend in Richtung Ehrenburg gefahren, berichtet die Polizei von ersten Erkenntnissen. In einer Linkskurve kam er demnach aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab. Die Kollision mit einem Baum riss das Fahrzeug in mehrere Teile.

Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort, jegliche Hilfe kam für den Mann jedoch zu spät. Die Landesstraße musste für die polizeilichen Ermittlungen und die Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden.