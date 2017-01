Jugendfeuerwehr Sudwalde überzeugt mit buntem Wochenende

Sudwalde - Mit zwei ausgefeilten und rundum gelungenen Vorführungen begeisterten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Sudwalde am Samstag und Sonntag die Zuschauer ihres Bunten Wochenendes im Gasthaus Stühring. Ein kleiner Wermutstropfen: „Wir hätten uns ein paar mehr Gäste gewünscht“, räumten Frauke Früchtenicht und Kevin Kohröde ein.

Das 24-köpfige Betreuerteam um Jugendwart Ronald Hoffmann hatte mit den 50 Jugendlichen seit November für den großen Auftritt geprobt, mit dem sie den Stimmungspegel des Publikums dreieinhalb Stunden auf hohem Niveau hielten. Die bewährten Komponenten ihrer Winterarbeit: Sketche, Theater und Show. Schon zu Beginn der Veranstaltung wurde deutlich, dass in die Vorbereitung des Bühnenprogramm viele Stunden geflossen sind: Die Jüngsten zeigten sechs Sketsche, deren lange Sprechrollen sie absolut souverän ausfüllten.

+ Theaterspaß ist auch garantiert. © Kurth-Schumacher

Familie Meiners stand im Mittelpunkt des Theaterstücks „Das Spiel um Jupiter“. Landwirt Heiner Meiners (Laura Sporman), seine Schwester Lisbeth (Madleen Lesemann) und sein Sohn Reiner (Dennis Küfe) leben unter einem Dach. Der ganze Stolz des Betriebs ist Zuchtbulle Jupiter. Als dieser plötzlich erkrankt, wird die Tierärztin Dr. Hufschmidt gerufen. Diese schickt ihre Tochter Cindy (Jana Turk), die gerade ihr Studium abgeschlossen hat. Just zu diesem Zeitpunkt kündigt sich Besuch aus Bayern an: Lisbeth hat Heidi (Andrea Habichthorst), Tochter ihrer Freundin aus Bayern, eingeladen. Sie glaubt, in ihr die richtige Frau für ihren Neffen gefunden zu haben. Missverständnisse und Turbulenzen sind vorprogrammiert...

Im dritten Teil boten die Jugendlichen ein Showprogramm mit Akrobatik, Tanz und Gesang, Pate stand das Musical „Tarzan“. Im Vorfeld hatten sie zusammen mit den Betreuern ein beeindruckendes Bühnenbild und tolle Kostüme gestaltet. Die Moderatoren Anna Alashvili und Kasimir Stubbe, die charmant durch das Programm führten, waren auch die Glücksbringer beim Bingo-Spiel. Es wird in dieser Saison auf vielfachen Wunsch erneut bei allen drei Vorstellungen anboten. Zu den interessanten Preisen gehörten unter anderem Reisegutscheine im Wert von 50 Euro.

Frühstücksveranstaltung

Seit fünf Jahren bietet die Jugendfeuerwehr in Zusammenarbeit mit dem Gasthaus Stühring eine Frühstücksveranstaltung an. Der Bunte Vormittag findet am kommenden Sonntag, 29. Januar, statt (Frühstück ab 10 Uhr, Theater ab 11 Uhr). Reservierungen nimmt Familie Hoffmann unter der Telefonnummer 0 42 47 / 6 51 oder per Email unter jf-sudwalde@web.de entgegen. „Der Vorverkauf läuft sehr gut, aber es gibt noch ein paar Restplätze“, hieß es aus den Reihen der Jugendfeuerwehr.

mks