Jugendfeuerwehr bekommt „Chefin“

Sudwalde – Zum letzten Mal im Amt des Jugendwartes begrüßte jetzt Ronald Hoffmann Mitglieder und Gäste zur Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr Sudwalde im Gasthaus Stühring: Er stellte sich bei den Wahlen nicht erneut für diese Funktion zur Verfügung.

Einstimmig wählten die Mitglieder Frauke Früchtenicht zur Jugendwartin. Sie fungierte bislang als Schriftwartin – neuer Schriftwart wurde Maurice Richter. Die Versammlung wählte ferner Lena Schacht als Mädchensprecherin, votierte ebenso einstimmig dafür, Moritz Bremer als Gemeindejugendsprecher zu nominieren. Das Jugendparlament bilden jetzt: Malte Klusmann, Pascal Heitmann, Mia Sophie Jentsch und Angelina Kiefer. Seitens der Eltern prüft im kommenden Jahr Frank Köhnenkamp, seitens der Jugendlichen Reymond Regber die Kasse.

Frauke Früchtenicht dankte Ronald Hoffmann für seine als Jugendwart geleistete Arbeit und überreichte ihm unter anhaltendem Applaus der Versammlungsteilnehmer ein Erinnerungspräsent.

Auch von Jugendlichen hieß es Abschied zu nehmen: Aus Altersgründen scheiden in diesem Jahr Janika Logemann, Finja Logemann, Hannah Meyer, Laura Spormann und Dennis Küfe aus – Ronald Hoffmann verlas eine kurze Zusammenfassung ihrer Jugendfeuerwehrzeit, alle erhielten ein Geschenk, das sie an diese erinnern soll. Aufgenommen in die Jugendfeuerwehr Sudwalde wurden seit der letzten Jahreshauptversammlung Tjalda Appel, Nils Heitmann, Zoe Könenkamp und Mia Sophie Jentsch, weiter ist nach einer Pause Lily Grünwald wieder aktiv dabei. Außerdem eingetreten, aber bereits nicht mehr aktiv dabei, ist Amy Emshoff. Ausgetreten sind Jan Maruschewski, Marian Becke, Aaron Sterzenbach, Simon Sterzenbach, Vanessa Wolf, Nico Beermann, Jason Beermann und Anna Alashvilli. Damit hat die Jugendfeuerwehr aktuell 56 Mitglieder – davon 25 Jungen und 31 Mädchen, 19 kommen aus Sudwalde, 20 aus Affinghausen, 14 aus Schwaförden, jeweils ein Mitglied aus Neuenkirchen und Scholen.

Im Rahmen der Versammlung wurden für das kommende Jahr geplante Termine und Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr bekannt gegeben. Zu ihrem „Bunten Abend“ laden die Jugendlichen für Samstag, 18. Januar ein, zum „Bunten Nachmittag“ für Sonntag, 19. Januar und zum „Bunten Vormittag“ für Sonntag, 26. Januar. Zum Kreisjugendfeuerwehrtag in Diepholz reisen sie am 7. Juni, sind beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager vom 18. bis 26. Juli in Cornau mit von der Partie und nehmen am 8. und 9. November am Kreisvolleyballturnier der Jugendfeuerwehren in Stuhr und Weyhe teil.