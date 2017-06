Jubilare applaudieren Gästen

Hunderte feiern 125-jähriges Bestehen des Schützenvereins Wesenstedt-Harmhausen

+ Die Jubilare standen vor dem Festzelt Spalier und empfingen ihre Gäste mit Applaus. - Foto: Behling

Harmhausen - „Portionsweise“ und mit fröhlichen Klängen eskortierten die Marching Band „Sound of Sulingen“ und der Spielmannszug Stadt-Herelse am späten Samstagnachmittag im Wechsel die Gäste aus 13 befreundeten Schützenvereinen von der Sammelstelle am Harmhäuser Schießstand zum Festzelt an der Parkgaststätte. Hier bereiteten ihnen die Jubilare einen herzlichen Empfang zur Feier des 125-jährigen Bestehens des Schützenvereins Wesenstedt-Harmhausen, standen für sie Spalier und spendeten Applaus.