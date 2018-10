Jubilar blickt zufrieden zurück

Wesenstedt - „Alt werden steht in Gottes Gunst, jung bleiben, das ist Lebenskunst“, zitiert Udo Quade ein altes Sprichwort. Daran müsse man glauben und jeden Tag auch daran arbeiten, „ganz einfach ist das alles nicht zu haben“, ergänzt der Jubilar aus dem Ehrenburger Ortsteil Wesenstedt, der am Dienstag seinen 90. Geburtstag feiert. Er blicke in Demut und zufrieden auf die neun Lebensjahrzehnte zurück, erklärt Quade, der Glaube, die Liebe, die Hoffnung und das Glück seien für ihn Wegbegleiter gewesen.

Udo Quade wurde 16. Oktober 1928 in Plötzmin in Hinterpommern (jenseits der Oder, heute Polen) geboren. Seine Lebensträume vorerst zerstört habe der Zweite Weltkrieg: Zu dessen Ende sei er als Jugendlicher noch zum Kriegsdienst verpflichtet worden und im sogenannten „Volkssturm“ im Einsatz gewesen. Das grauenhafte Kapitel endete für Quade am 3. Mai 1945 in Ost-Holstein, in einem großen Sammellager, von der englischen Armee bewacht. Es habe dann noch einige Zeit gedauert, bis sich die Familie Quade letztlich in Niedersachsen wieder zusammengefunden hatte. Zuletzt kamen seine zwei älteren Brüder 1950 aus russischer Gefangenschaft zurück.

Der Jubilar war über 30 Jahre lang als Leistungsinspektor im Dienst der damaligen Landwirtschaftskammer Hannover tätig. Als Sonnenseite des Lebens nennt Udo Quade die Familiengründung mit seiner Ehefrau Anita, geborene Lüllmann. Das Paar heiratete 1960. Im vergangenen Jahr ist Anita Quade, plötzlich und unerwartet, verstorben.

Zum „Stammbaum Quade“ zählen heute die 57-jährigen Zwillinge Hans-Jürgen und Klaus-Dieter sowie Tochter Petra, sechs Enkelkinder – Katharina, Jan-Christoph, Jan-Alexander, Jonas, Johanna, Jonathan – und die heute fünfjährige Urenkelin Udo Quades, Rosalie.

Der Jubilar ist Ehrenvorsitzender des FDP-Ortsverbandes Sulinger Land: 45 Jahre lang galt sein besonderes Engagement der Kommunalpolitik, seit 1964, zunächst im Rat der damals noch eigenständigen Gemeinde Wesenstedt, dann im Gemeinderat Ehrenburg, im Rat der Samtgemeinde Schwaförden sowie im Diepholzer Kreistag. 15 Jahre, von 1976 bis 1991, war Udo Quade Ehrenburgs Bürgermeister und fünf Jahre, von 1986 bis 1991, ehrenamtlicher Bürgermeister der Samtgemeinde Schwaförden.

In seiner aktiven Zeit habe sich Udo Quade „stets hilfsbereit für die Menschen in seiner Region eingesetzt“ bescheinigte ihm 2008 Landrat Gerd Stötzel, als er ihm in Anerkennung seines ehrenamtlichen Einsatzes das vom Bundespräsidenten verliehene Bundesverdienstkreuz am Bande überreichte.

Zu seinem Geburtstag hat der Jubilar eine kleine Gästeschar zu einem Frühstücksbüfett im Kleinen Schuh-Café in Wesenstedt eingeladen, er feiert mit der Familie, Freunden und Nachbarn sowie Gratulanten von Kirchengemeinde und politischer Gemeinde.