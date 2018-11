Jubiläum soll 2019 prägen

Neuenkirchen - Der TV Neuenkirchen feiert 2019 sein hundertjähriges Bestehen – der Ausblick auf das Jubiläum war Hauptpunkt der Jahreshauptversammlung, zu der jetzt Vorsitzender Mark Heitmann 49 stimmberechtigte Mitglieder im Gasthaus „Zur Post“ begrüßte, teilt David Kastens für den Vorstand mit.

Heitmann kündigte eine Jubiläumswoche vom 15. bis zum 22. Juli an: „Wir planen für diese Woche jeden Tag Leben auf unserem Sportplatz zu haben.“ Zahlreiche Programmpunkte seien zwar bereits geplant, trotzdem sei der Vorstand für weitere Vorschläge jederzeit offen. Mark Heitmann und seine Vorstandskollegen wollen sich nicht auf die Jubiläumswoche beschränken, 2019 insgesamt soll im Zeichen des besonderen Anlasses stehen. So ist beispielsweise bereits für den 6. April durch die Tischtennis-Sparte ein Schaukampf zweier ehemaliger Nationalspieler geplant. Heitmann: „Wir benötigen für unser Jubiläum die Hilfe von allen Mitgliedern, denn unser gemeinsames Ziel ist es, den TV Neuenkirchen für alle Einwohner interessanter und attraktiver zu machen.“

Für 25-jährige Mitgliedschaft zeichnete der Vorstand Fabian Ripke, Björn Meyer, Gesa Schwenn, Hans-Joachim Böhringer und Marten Höner aus. Fußball-Spartenleiter Karsten Rode ehrte zudem Cord-Hinrich Jahn für 700 und Sascha Harms für 800 absolvierte Spiele, Dierk Labbus hat bereits 900 Partien für den TV Neuenkirchen bestritten. Des Weiteren erhielt Jan-Christian Söhl für seine langjährige Vereinstreue und seinen Einsatz für die erste Herren-Fußballmannschaft ein Präsent als Anerkennung.

Als „Fan des Jahres“ wurde Klaus-Dieter Tönnies geehrt. „Sportlerin des Jahres“ wurde Bianca Heitmann, die sich aktuell durch ein herausragendes Engagement als Trainerin im Mädchenbereich auszeichne und auch viele junge Leute an das Fußballtrainingsbereich herangeführt habe, außerdem schnüre sie selbst ihre Stollenschuhe in der sehr erfolgreichen Damenmannschaft des TV Neuenkirchen. „Mannschaft des Jahres“ wurde die Tischtennis-Abteilung des Vereins, die in der zurückliegenden Saison einen tollen vierten Platz in der Bezirksklasse erreichte.

Zweite Vorsitzende Anke Gehrke blickte auf ein sehr arbeitsintensives Jahr 2018 mit zahlreichen Veranstaltungen zurück war. So richtete der TV Neuenkirchen unter anderem die Fußball-Kreispokalendspiele der Senioren und auch ein Turnier offizieller Werder-Fanclubs aus. Der Verein werde auch in Zukunft solche Veranstaltungen ausrichten, stellte Kassenwart Tino Perkuhn fest, diese böten eine gute zusätzliche Einnahmequelle.

Im Jugendbereich seien weitere Trainer, Betreuer und auch Schiedsrichter jederzeit herzlich willkommen, betonte Jugendwart Thomas Schwarze. Er dankte den beiden Platzwarten, Wolfgang Hoormann und Karl Speckmann, für die „leidenschaftliche Pflege“ der Plätze.

Fußball-Spartenleiter Karsten Rode bilanzierte ein „durchwachsenes“ Jahr im Herrenbereich. Er hob vor allem die Leistung der Damen-Mannschaft hervor, die in der Siebener-Damen-Staffel erneut den Meistertitel holen konnte.

Mark Heitmann teilte mit, dass man beim TV Neuenkirchen nun ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren kann. Interessierte können sich gerne an den Vorstand wenden. Der Vorsitzende bedankte sich bei Patrick Käsemeyer, der in Zukunft die Pflege der Homepage des Vereins übernimmt.

Heitmann fasste das Jahr insgesamt als sehr arbeitsintensiv zusammen. Er bedankte sich bei allen, die Unterstützung geleistet haben und versprach: „Wir werden alles nur Mögliche für die Zukunft unseres Vereins tun.“ Hier freue sich der Vorstand über jedes Engagement: „Ehrenamt macht Spaß.“