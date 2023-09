Jascha Knost holt den Kreiskönigstitel nach Maasen

Von: Martina Kurth-Schumacher

Als neuer Kreiskönig nahm Jascha Knost vom Schützenverein Maasen mit seiner Partnerin Kristin Düvelmeyer die Front ab. © Kurth-Schumacher

Ehrenburg – Das Kreiskönigstreffen hatten sie perfekt und bis ins Detail organisiert, nur beim Auftrag, für gutes Wetter zu sorgen, waren die Präsidenten Klaus-Dieter Denker (SV Ehrenburg) und Thorsten Schulz (SV Stocksdorf) und ihr Organisationsteam buchstäblich über ihr Ziel hinausgeschossen: Hochsommerliche Temperaturen brachten die 2100 Gäste beim Festakt auf dem Sportplatz und beim anschließenden Marsch zur Domäne ordentlich ins Schwitzen, Sonnenschirme avancierten zum „Must have“.

2 100 Gäste aus 63 Schützenvereinen und neun Musikzüge boten ein stattliches Bild. Aufgrund der Hitze gewährte Thorsten Schulz den Majestäten, die er zum Gruppenfoto auf die Ehrentribüne bat, gleich zu Beginn „Marscherleichterung“. In seiner kurzen Ansprache unterstrich er den guten Zusammenhalt der großen Schützenfamilie. Sein Dank galt allen Mitstreitern aus den beiden Schützenvereinen, aus der Dorfgemeinschaft und darüber hinaus: „Ihr seid super!“

Im Anschluss nahmen der (noch) amtierende Kreiskönig Carsten Linderkamp (SV Sieden), die neuen Kreismajestäten der Jugend und die Majestäten aus Ehrenburg und Stocksdorf die Front ab. Für die Parade hatte das Autohaus Schmidt standesgemäße „Königskutschen“ bereitgestellt.

Ein imposantes Bild: Die Majestäten von 63 Schützenvereinen aus dem Südkreis versammeln sich zum Gruppenfoto. © Kurth-Schumacher

Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher, der stellvertretende Samtgemeindebürgermeister Jürgen Köberlein, Bezirksschützenverbandspräsident Karl-Friedrich Scharrelmann, die stellvertretende Landrätin Dörte Meyer, MdB Axel Knoerig und MdB Peggy Schierenbeck sowie MdL Marcel Scharrelmann meldeten sich als Gastredner zu Wort. Je kürzer ihr Beitrag, desto lauter der Applaus der Schützen. Nicht aus dem Ablauf des Kreiskönigstreffens wegzudenken ist die Vergabe der Fahnenbänder, zu der sich die Fahnenträger der Vereine an der Rednertribüne einfanden.

Erstmals erfolgte die Pokalübergabe des Kleinkaliberwettbewerbs im Rahmen des Festakts – eine Entscheidung der Veranstalter, da ein gemeinsames Kaffeetrinken in diesem Jahr nicht stattfinden sollte. Unter großem „Hallo“ holten die erfolgreichen Schützinnen und Schützen ihre Trophäen ab. Mit Spannung erwartet wurde das Ergebnis des Wettbewerbs um die Kreiskönigswürde. Thorsten Schulz, Klaus-Dieter Denker und Kommandeur Michael Langfermann riefen die fünf Bestplatzierten nach vorn. Und überreichten den Königspokal Jascha Knost (SV Maasen), der wohl am wenigsten mit diesem Resultat gerechnet hatte. Der Wanderpokal der ehemaligen Kreiskönige ging an Helmut Sudmann (SV Gaue).

Im Rahmen des Festakts ließ Kommandeur Michael Langfermann (SV Ehrenburg) die Fahnenträger der Gastvereine zum Abholen der Fahnenbänder antreten. © Kurth-Schumacher, Martina

Das Singen der Nationalhymne, stimmgewaltig unterstützt von der Sängerin Romy Pelger, war Schlusspunkt des in Rekordzeit abgehaltenen Festakts; er dauerte nur 60 Minuten. Im Anschluss fuhren die Wagen erneut vor. Kreiskönig Jascha Knost bat seinen Fahrer um einen Stopp, um seine Königin Kristin Düvelmeyer aufsteigen zu lassen. Das Königsmobil und zwei Cabrios, in denen Kreisjugendkönig Jonas Bischoff und Kreisschülerkönigin Mira Gödeker sowie die Majestäten der ausrichtenden Vereine Sina Mohrlüder (SV Ehrenburg) und Marco Löhmann (SV Stocksdorf) Platz nahmen, führten den Umzug zur 1,5 Kilometer entfernten Domäne an.

Hier konzentrierte sich die Festgesellschaft auf den geselligen Teil: Kaffeetrinken in der festlich geschmückten Domänenscheune und Klönschnack bei Musik und Tanz mit der Band „Certain Souls“.

Die Ergebnisse der Schießwettbewerbe Die Erstplatzierten im Wettbewerb um die Kreiskönigswürde: Jascha Knost, SV Maasen (40 Ring/Teiler 313,0), Andreas Pohl, SV Wagenfeld 1907 (40/343,1), Marco Löhmann, SV Stocksdorf (40/368,5), Maren Gaumann, SV Stadt-Herelse (40/526,8), Sina Mohrlüder, SV Ehrenburg (40/543,1). Die erfolgreichsten Teilnehmer des Pokalschießens: Einzelwertung Damen: 1. Sandra Schulz, SV Stocksdorf (40/88), 2. Tanja Lange, SV Maifeier-St. Hülfe (40/93,9), 3. Kristin Eggerking, SV Drebber (40/94,9), 4. Maria Pohl, SV Wagenfeld 1907 (40/110,8), 5. Daria Meyer, SV Heerde Kuppendorf (40/142,9). Mannschaftswertung Damen: 1. SV Nordsulingen (159/2245,4), 2. SV Gaue (158/2974,0), 3. SV Rathlosen (158/4140,5), 4. SV Siedenburg (157/1726,5), 5. SV Maifeier St. Hülfe (156/2090,5). Damenwanderpokal: SV Stocksdorf (158/1365,4). Einzelwertung Herren: 1. Jan-Phillip Thiry, SV Wagenfeld 1907 (40/148,9), 2. Wilhelm Kenneweg, SV Rehden (40/152,9), 3. Sven Gräper, SV Scharringhausen (40/180,4), 4. Steffen Nowak, SV Maifeier St. Hülfe (40/189,9), 5. Ingo Schweneker, SV Stadt-Herelse (40/194,6). Mannschaftswertung Herren: 1. SV Siedenburg I (160/2121,4), 2. SV Drebber I (158/1798,1), 3. SV Wagenfeld 1907 II (158/2195,6), 4. SV Stadt-Herelse II (158/2213,4), 5. SV Rathlosen II (158/2374,8). Herrenwanderpokal: SV Rehden (159/1922,8) Lichtpunktgewehr Mädchen: 1. Emma Husmann (SV Nechtelsen), 2. Mira Gödeker (SV Varrel), 3. Johanna Scharrelmann (Maifeier St. Hülfe-Heede). Lichtpunktgewehr Jungen: 1. Theis Borchers-Rohde (SV Klein Lessen), 2. Reik Böning (SV Wesenstedt-Harmhausen), 3. Björn Wulferding (SV Ehrenburg). Lichtpunktgewehr Mannschaft: 1. SV Varrel, 2. SV Wesenstedt-Harmhausen, 3. SV Nordsulingen. Luftgewehr Mädchen: 1. Karlotta Falldorf (SV Bockhop), 2. Iris Lohmeier (SV Scharringhausen), 3. Maja Runte (SV Wesenstedt-Harmhausen). Luftgewehr Jungen: 1. Philipp Spilker (SV Barver), 2. Julian Sönnemann (SV Scholen), 3. Nils Willenborg (SV Stocksdorf). Luftgewehr Mannschaft: 1. SV Stocksdorf II, 2. SV Barver I, 3. SV Hagewede-Marl II. Wanderpokal Jugend: SV Rehden.