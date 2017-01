Sport-Club Ehrenburg: 50 Jahre als „Schiri“ aktiv

Ehrenburg - Eine der zahlreichen Ehrungen im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Sport-Clubs Ehrenburg, zu der sich am Freitagabend 67 Mitglieder sowie Gäste in der Parkgaststätte in Harmhausen einfanden, stach besonders hervor: Eine Auszeichnung für 50-jährige aktive Schiedsrichtertätigkeit wurde Heinrich Landwehr zuteil.

Landwehr hatte im Oktober 1967 seine Schiedsrichterprüfung abgelegt und seither ununterbrochen, unter anderem im damaligen Bezirk Huntegau, bis zur aktuellen Saison Fußballspiele geleitet.

Mit Urkunden würdigte Vorsitzender Michael Langfermann langjährige Treue zum SC Ehrenburg: Seit 25 Jahren gehören Marco Kappermann, Christian Behrens, Thomas Rohlwing, Angela Schmidt, Volker Schmidt, Lars-Christian Schmidt und Sönke Schmidt dem Verein an. Seit 40 Jahren ist Volker Strehlke dabei, seit einem halben Jahrhundert sind Heinfried Steding, Walter Stubbemann, Friedhelm Steenken, Hartmut Löhmann, Gerhard Rath und Klaus Rath Mitglied und bereits seit 60 Jahren Burchard Upmeyer.

Seit 15 Jahren ist André Borchers aktiver Fußballspieler im Erwachsenenbereich, seit zehn Jahren kicken Simon Martens, Philip Landwehr, Patrick Schmidt und Lars Lüllmann im Trikot des SC Ehrenburg.

Als „Fußballer des Jahres“ bekamen für ihr beispielhaftes Engagement auf dem Platz Sina Marie Schwenker (Frauen), Louis Löhmann (Jugend) und Daniel Eickhoff (Herren) Pokale. Die I. Herrenmannschaft wurde für ihre Meisterschaft 2015/16 in der dritten Kreisklasse Süd mit der Vereinsnadel ausgezeichnet.

Die Mitglieder wählten Michael Clausing für sein vielfältiges Engagement im Verein, unter anderem als Platzwart, Jugendbetreuer und Spieler im Herrenbereich, zum „Mitglied des Jahres“. Abschließend zu diesem „Ehrungsmarathon“ gab der Vorstand bekannt, dass Ralf Segelhorst für sein langjähriges Engagement im Fußballsport vom Kreisverband Diepholz des Niedersächsischen Fußballverbandes die goldene Ehrennadel erhielt.

Grußworte sprachen Gäste aus benachbarten Sportvereinen sowie Ehrenburgs Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher – der regte eine engere Zusammenarbeit des SCE mit der Oberschule an, die ja den selben Sportplatz nutzt, um den Fußballsport in der Gemeinde zu fördern.

Kleiner Gewinn erzielt

Kassenwart André Borchers konnte einen kleinen Einnahmeüberschuss vermelden, obwohl einige teure Anschaffungen – zum Beispiel ein neuer Aufsitzrasenmäher – und kostenintensive Instandsetzungen notwendig waren. Vorsitzender Michael Langfermann bilanzierte, dass die Veranstaltungen des Vereins in den zurückliegenden zwölf Monaten, etwa die Sportwerbewoche, erfolgreich für SC Ehrenburg und ein Gewinn für den Zusammenhalt in der Gemeinde gewesen seien.

Sportlich sieht es, abgesehen vom Meistertitel der I. Herren, derzeit nicht allzu rosig für den Club aus, die Mannschaften sind eher im unteren Drittel der jeweiligen Tabelle zu finden. Lediglich die Alten Herren und die U 12-Junioren spielen oben mit. In diesem Zusammenhang kam aus der Versammlung die Anregung, über einen gemeinsamen Spielbetrieb im Herrenbereich nachzudenken.

Den Abschluss bildeten Hinweise auf geplante Veranstaltungen, so das vereinsinterne Hallenturnier, den Kohlmarsch, für den es schon 40 Anmeldungen gibt und die Sportwerbewoche im August.