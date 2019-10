Ein Jahr auf der Sonnen-Seite

Neue Partnerschaft: Sechs Plätze für freiwilliges soziales Jahr in Namibia

+ Bunt und lebendig: Unterricht in der Coastal Highschool Swakopmund. Foto: Sonnenkinderprojekt

Schwaförden/Barnstorf - Von Anke Seidel. Es ist eine andere Welt: Im Schulgarten wächst das Gemüse, das für das Mittagessen dringend gebraucht wird, und Kinder gehen gerne zur Schule, weil sie Träume haben: Ärztin werden oder Flugkapitän zum Beispiel. Doch an namibischen Schulen fehlt es an Vielem. Deshalb sorgt das Sonnenkinderprojekt mit Arthur Rohlfing aus Schwaförden an der Spitze für unverzichtbare Ausstattungen an Schulen, heilt nach Kräften marode Bausubstanz und gewinnt vor allem Paten für die Kinder, die viel zu oft in unvorstellbaren Verhältnissen leben müssen.