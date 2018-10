Indie-Punkrocker auf Gästeliste

Neuenkirchen - Noch ziemlich genau neun Monate müssen sich Festivalfans bis zur 24. Ausgabe des Neuenkirchener Open Airs gedulden. Doch mit „Hi! Spencer“ ist jetzt bereits die erste Band verpflichtet: „Sie stand eigentlich schon für dieses Jahr ganz oben auf unserer Wunschliste, aber da hat es nicht gepasst – und wir sind happy, dass die Osnabrücker nun am Samstag, 13. Juli 2019, Neuenkirchen rocken“, freut sich Marten Höner vom NOA-Team.

Ein „Rekord“, merkt Klaus Bochow an: „Wir waren noch nie so zeitig mit dem Booking dran. Aber das mit den Bewerbungen geht immer früher los, daher mussten wir uns schon festlegen. ,Hi! Spencer‘ passt einfach total zu uns und unserem Publikum.“

Das erwarte bei dieser Band „deutschsprachiger Indie-Punkrock mit Mut zur großen Geste, dem Herz auf der Zunge und Schweiß in den Augen. Der Indiepunk-Fünfer aus Osnabrück arbeitet derzeit am neuen Album und legt mit namhafter Unterstützung durch das Label Uncle M mit den Songs ,Richtung Norden‘ und ,Klippen‘ vor.“ „Richtung Norden“ sei ein „Der Weg ist das Ziel“-Credo – „tanzbar und eingängig mit einer großen Hook und mitreißenden Gitarren.“ Mit „Klippen“ gehe es in eine neue Richtung, der Song sei düster, melancholischer und härter. Bochow: „Mit seiner orkanhaften Stimme besingt Frontmann Sven Bensmann das Scheitern, das Wiederaufstehen und das Hoffen auf mehr. Es geht um Fernweh, um Orientierung und Aufbruch, manchmal auch um das große L-Wort.“ Bensmann sei ein bekannter Name durch seinen musikalischen Auftritt in der TV-Comedy-Show „Nightwash“ auf Eins Festival beziehungsweise „one“ und seine Auftritte als Sänger und Poetry Slammer auf N3 in der NDR Comedy Show.

Es gebe viele gute Gründe, in einer Band zu spielen. Für Sven Bensmann, Malte Thiede (Gitarre, Gesang), Niklas Unnerstall (Drums) Jan Niermann (Bass, Keyboard, Gesang) und Janis Petersmann (Gitarre, Gesang) „war es 2012 die logische Konsequenz aus der Frage: Was tun in den Monaten zwischen Zeltlager und Dorfkirmes?“, heißt es auf der Homepage der Band. „In einer Scheune arbeiteten sich die fünf Sandkastenfreunde an Coverversionen ab, schrieben eigene Songs, die Vorbilder: Jupiter Jones, Turbostaat, Biffy Clyro, Madsen – ein klassischer Jugendband-Werdegang eben. Wäre da nicht das Feuer, das Brennen für mehr als Dorfdisco und Korn-Cola.“

Der Eintrittspreis des Neuenkirchener Open Airs bleibt stabil, verspricht Dominik Neumann vom NOA-Team: „Unsere Unterstützer sind weiter dabei und wir konnten auch neue Sponsoren, zum Beispiel zu der Aktion ,Wir brauchen Dich – Azubis gesucht‘ auf unserer Homepage www.neuenkircheneropenair.de, gewinnen.“