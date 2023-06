Chris Delekat: „Ich will mein Leben ändern“

Von: Sylvia Wendt

Chris Delekat orientiert sich neu, schließt die Landbäckerei Ende 2023.. © S. Wendt

Bäckermeister verkündet das Aus für den Familienbetrieb in Affinghausen

Affinghausen – Nachgefragt bei Chris Delekat persönlich, über den in Affinghausen derzeit „die Gerüchte ins Kraut schießen“: Herr Delekat, was passiert da gerade bei Ihnen? „Ich will mein Leben ändern“, sagt der 34-Jährige, zweifacher Familienvater und Bäckermeister in dritter Generation – und kündigt die Schließung der Bäckerei zum Jahresende 2023 an. Auch die Pacht für den Supermarkt vor Ort in Affinghausen und die Verkaufsfiliale in Sulingen wird er nicht verlängern. Was nun?

Die Stammkunden müssen nun gucken, wo sie Backwaren nach ihrem Gusto herbekommen. Die Familienrezepte bleiben in der Familie.

Sein Leben ändern – was ist passiert, dass das Bäckerhandwerk da beruflich nicht mehr reinpasst? Vor fast genau einem Jahr war die Welt noch voller Fördergelder, die den Fortbestand des Familienbetriebes sichern halfen. Nach der Kernsanierung der Geschäftsräume, dem Anbau an der Backstube und einer neuen Kühlzelle sollte das „Musterbeispiel für die Sicherung der Grundversorgung“ (ArL Landesbeauftragte Dinah Stollwerck-Bauer im Juni 2022) eigentlich gesichert sein. Doch dann fiel der Ofen aus. Ausgerechnet rund um die Osterfeiertage bleib der Betrieb zwei Tage geschlossen. Der Ofen ist zwischenzeitlich repariert.

Nicht aber der Knacks, den die Bäckerkarriere des Chris Delekat bekommen hat. „Ich habe immer gewusst, dass ich den Job nicht mache, bis sich 60 bin“, sagt er. Eine andere Leidenschaft ist das Kochen. Was er nach der Schule nie gemacht hätte, wäre eine Banklehre gewesen. Und doch ist es das Finanzwesen, das ihm eine neue berufliche Perspektive verschaffen soll. Das „Spargroschen ansammeln“ von einst hat den jungen Affinghäuser an die Börse geführt. Chris Delekat hat sich in seiner Freizeit stetig fortgebildet, informiert – angetrieben von einem Interesse an Investitionen. Immobilien im kleinen Stil sind auch darunter.

Lange Investitionsliste gibt zu denken

Ganz andere Zahlen sammeln sich derweil auf der Investitionsliste des Bäckerbetriebes an: Die Ofenreparatur hat Kosten in fünfstelliger Höhe bedeutet, mittelfristig müsste ein neuer angeschafft werden, demnächst ist eine Industrie-Spülmaschine fällig, ein neuer Bus müsste es Anfang 2024 sein, die Personalkosten steigen einerseits, andererseits ist das die Personalnot, wenn qualifizierte Mitarbeiter ersetzt werden müssen.

Delekat macht eine Lebensrechnung auf: Der Ehemann und Vater von zwei kleinen Kindern möchte flexibler sein in der Tagesgestaltung mit seiner Familie. „Die Bäckerei, für die eine genaue und vorausschauende Planung erforderlich ist, macht das aber unmöglich“, erklärt Delekat. Und entscheidet sich, in Rücksprache mit Ehefrau und Familie – gegen die Bäckerei und für seine neuen sehr persönlichen Zukunftsvorstellungen.

Er teilt diese Entscheidung der Belegschaft mit. Einige stehen kurz vor der Pensionierung, die Auszubildende hat gerade ihre theoretische Prüfung abgelegt.

Gerüchte schießen ins Kraut

Die Nachricht macht die Runde im Dorf. Und seitdem ist auch die Gerüchteküche angeheizt: Nein, er ist nicht insolvent, bekräftigt Delekat. Nein, er hat das Unternehmen nicht verzockt. Und ja, er spielt halt gerne mal ‘ne Runde Poker. Wiederum nein, er ist kein Millionär. „Noch nicht. Aber das wäre schon schön“, sinniert Delekat. Seine eigenen finanziellen Polster für die Familie schaffen – das hat Delekat vor und will 2024 zur Orientierung nutzen. Wohin genau sein beruflicher Werdegang ihn führen wird, darf sich über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren entwickeln. Das kann er heute demnach noch nicht genau sagen. Und genauso habe er die Entscheidung von heute, den Betrieb zum Jahresende 2023 zu schließen, vor einem oder zwei Jahren noch nicht vorhersehen können.

Erstmal will die Familie in Affinghausen wohnen bleiben. Wenn der Betrieb Ende Dezember schließt, soll das Inventar verkauft werden: Nein, einen Nachfolger will Delekat nicht ins Haus holen. Ebenso wenig wie er sich vorstellen kann, als angestellter Bäcker in einem anderen Betrieb zu arbeiten.

Neue berufliche Optionen in der Finanzbranche

„Ich muss nicht vier Mal im Jahr in Urlaub fahren, aber ein bisschen mehr flexibel reagieren zu können, wäre schön“, sagt Delekat und betont: „Nein, mir macht es absolut nichts aus, an sieben Tagen die Woche zu arbeiten. Aber mal einen Tag spontan einfach anders gestalten zu können....“

Als Investmentberater werde er nicht arbeiten. Eher seine Kenntnisse weiterreichen wollen, von seinen Erfahrungen berichten. Das ginge als eine Art Investment-Coach. „Ich freue mich auf die Zeit. Bis dahin wird es noch anstrengend...“