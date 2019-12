Mischlingshund stirbt bei Unfall: Wer kennt den Besitzer?

Ein schwarzer Mischlingshund ist bei einem Unfall in Scholen getötet worden. Die Polizei sucht den Besitzer.

Scholen - Zu dem Unfall kam es am Freitag gegen 16.45 Uhr auf der B61 in Scholen. Ein 79-jähriger Sulinger war mit seinem Auto in Richtung Bassum unterwegs, als er in Höhe eines Kfz-Händlers einen Hund erfasste. Das Tier soll von links aus einem Feld gekommen sein und habe die Straße in Richtung der Wohnhäuser überqueren wollen, teilt die Polizei mit. Ein Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern.

Unfall auf der B61: Unbekannte nimmt Hund an sich

Eine bislang unbekannte Frau soll den toten Hund nach dem Unfall an sich genommen haben. Sie habe angegeben, den Tierhalter zu kennen und sich um den Hund zu kümmern. Bei dem Hund soll es sich um einen schwarzen großen Mischlingshund gehandelt haben.

Zeugen, insbesondere die Frau sowie der bislang unbekannte Hundehalter, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter Telefon 04271/9490 zu melden.