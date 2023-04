Hühner-Boom im Hausgarten ‒ Tipps zur Haltung vom Experten

Von: Anke Seidel

Teilen

Heinrich Schierholz mit einem Prachtexemplar der Ükkeler Bartzwerge. Der Züchter hat etliche Preise gewonnen, ist sogar Bundesehrenmeister. © Anke Seidel

Hühner gewinnen als Haustiere an Popularität. Viele Familien wollen wissen, was in ihren Eiern steckt. Wie die Haltung gelingt, weiß Heinrich Schierholz.

Borstel/Bockhop – Seit 56 Jahren ist Heinrich Schierholz aus dem Borsteler Ortsteil Bockhop leidenschaftlicher Geflügelzüchter. Weil immer mehr Menschen Hühner in ihrem Hausgarten halten wollen, gibt er sein Wissen als Kursleiter bei der Volkshochschule weiter. Ehrensache für den Tierfreund: „Es ist nicht schön, wenn die Leute sich Hühner anschaffen und wissen gar nichts...“

Auslauf, Ausstattung und Futter ‒ Heinrich Schierholz klärt in VHS-Kursen auf

Seit fünf Jahren vermittelt der 71-Jährige als Dozent sein Fachwissen. Er ist Autodidakt, hat sein Kursprogramm also selbst entworfen – und ist gefragt: In den Landkreisen Nienburg und Diepholz sowie im Umland von Hannover gibt er Hühnerhaltern in spe wichtige Tipps, damit sie die Tiere artgerecht halten und füttern können.

Zwischen fünf und 30 Teilnehmer schult Heinrich Schierholz pro Kurs – in dem Wissen: Es gibt einen Hühner-Boom im heimischen Garten. „Mehr als die Hälfte sind jüngere Leute, die auf ihre Ernährung achten“, berichtet er über die Kursteilnehmer, „sie möchten Eier von ihren eigenen Hühnern essen“. Denn so wüssten sie genau, was die Tiere gefressen und welche Inhaltsstoffe ihre Eier haben.

Zwerg-Wyandotten legen die Eier für die Küche. © Seidel, Anke

Zum Kursinhalt gehören Erläuterungen zum richtigen Auslauf, zur optimalen Ausstattung und anderes mehr. „Das Futter ist ein ganz wichtiges Thema“, sagt der passionierte Geflügelhalter. Er räumt auf mit falschen Futtertipps, denn das Wohl und die Gesundheit der Tiere liegen ihm am Herzen. Für ihn sind sie und die Natur ein wichtiger Teil seines Lebens – und waren ein elementarer Ausgleich, als er rund 30 Jahre im Außendienst für den Konzern Procter & Gamble unterwegs war.

Die wenigstens Hühnerhalter wollen darüber nachdenken, was passiert, wenn das Huhn keine Eier mehr legt

Dann ist da noch der Lebenslauf, den Hühnerhalter bedenken müssen: In der Regel legen die Tiere drei Jahre lang Eier, dann ist Schluss. „Dann muss man Richtung Küche denken“, formuliert es Heinrich Schierholz bewusst vorsichtig – und meint damit ein tierisches Ende in der Hühnersuppe, wie es früher selbstverständlich war.

Diese Küken sind frisch geschlüpft. © Seidel, Anke

Aber er spürt immer wieder, dass gerade junge Kursteilnehmer das nicht übers Herz bringen. Ihnen rät er, sich zunächst sechs Hühner anzuschaffen und jedes Jahr zwei neue dazu zu holen. So könnten die älteren Tiere auf ganz natürliche Weise den Weg alles Irdischen gehen. Mobile Geflügelhändler bieten Jungtiere an verschiedenen Orten an, die Termine veröffentlichen sie in der Regel in der Zeitung. „Da muss man heutzutage aber unbedingt vorbestellen“, weiß Heinrich Schierholz, weil die Nachfrage extrem groß sei.

Zuhause in Bockhop hat Heinrich Schierholz mit viel Liebe gleich mehrere Geflügelhäuser errichtet. Mit den so unterschiedlichen Hühner- und Vogelrassen darin fühlt sich der Besucher an einen gefiederten Zoo erinnert.

Hühner hören Radio ‒ Lärm soll Fuchs und Greifvögel fernhalten

Die Eier für die Küche produzieren die munteren Zwergwyandotten, die ein weißblaues oder weißschwarzen Gefieder haben. „45 Jahre habe ich weiße Zwergwyandotten gezüchtet“, blickt der passionierte Geflügelzüchter zurück. Produzieren Zwerg-wyandotten Zwergeier? Heinrich Schierholz schmunzelt: „Ein Ei von ihnen wiegt 40 Gramm, ein normales Hühnerei 60 Gramm.“ Außerdem sei ihm gesagt worden, dass die Eier seiner Hühner deutlich besser schmecken: „Ich glaube das!“

Die Sammelvitrine hat insgesamt acht gefüllte Etagen. © Seidel, Anke

Auf dem Hof in Bockhop, dessen Wahrzeichen ein hoher Taubenschlag ist, piept und schnattert, gurrt und gackert es. Denn der 71-Jährige hält auch Agapornide (Unzertrennliche), Ükkeler Bartzwerge, Voorburger Schildkröpfer und Celler Gänse.

An deren Freiluft-Areal läuft den ganzen Tag über ein Radio. Aus gutem Grund: „Der Fuchs und Greifvögel kommen nur, wenn es ganz ruhig ist“, so der Gänsehalter.