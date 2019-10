Das Hotel eröffnet am Donnerstag

Neuenkirchen – Im „Kurhotel Dieksiel“ haben sich die Akteure der „Neenkarkner Dörpspeeler“ für die Saison eingebucht. Warum dort? „Wir finden, das passt zu uns, es ist lustig und humorvoll“, erklärt Melanie Scharninghausen. „Kiek mol wedder platt“ heißt es ab dem kommenden Donnerstag, 31. Oktober, an insgesamt acht Terminen in dieser Saison.

Die Neuenkirchner Laienschauspieler sind mit Herzblut beim Mundarttheater – und immer auf der Suche nach neuen Stücken, mit denen sie ihr Publikum überraschen können. Zur Geschichte von „Kurhotel Dieksiel“: Es ist Dienstag und damit Anreisetag der neuen Gäste im Kurhotel Dieksiel. Herbert Michels (Wilfried Diedrichs) sucht seit zwei Wochen die Frau fürs Leben und sitzt deshalb immer pünktlich am Empfang: Ihm soll schließlich kein neuer weiblicher Gast entgehen. Hausdiener Fiete (Thorsten Landwehr) hilft dabei – gegen ein kleines Entgelt. Zu den neuen weiblichen Gästen gehört Rosalinde Linde (Marion Dettmer): Sie hat den Kuraufenthalt im Preisausschreiben gewonnen. Eigentlich aber wäre sie lieber bei ihren Tieren auf ihrem Hof auf dem Land geblieben.

Oder ist Isolde von Harder (Gudrun Kramme), Beamtenwitwe und Privatpatientin, die Frau für Herbert? In weiteren Rollen stehen Hendrik Labbus (als Leo Linde), Anja Schwitalla (Frau Dr. Appel), Melanie Scharninghausen (Wiebke), Vanessa Müller (Petra Sonnenschein, AOK) und Manuel Bolte (Pastor Peter Engel) auf der Bühne. Die Ansagen übernimmt Elke Runge, als Souffleuse ist Ursel Hameister dabei. Für die Maske sind Daniela Weiner und Heike Landwehr („Frisör Geisler“) verantwortlich. Und viele Helfer, die im Hintergrund wirbeln, das Bühnenbild geschaffen haben – und es für die diversen Spielorte ab- und wieder aufbauen. sis

Die Aufführungen

Im Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen: Donnerstag, 31. Oktober, 15 Uhr (Kaffeetafel, Gemischter Chor), Sonntag 3. November, 11 Uhr (Frühstücksbüfett 9.30 Uhr, Einlass ab 9.15 Uhr, Gemischter Chor), Sonntag, 10. November, 15 Uhr (Kaffeetafel, Gemischter Chor) sowie Samstag, 16. November, 19.30 Uhr (mit Aftershowparty). Tischreservierungen und Kartenvorverkauf bei Ursel Hameister (Tel. 0 42 45 / 2 23) und Wilfried Diedrichs (Tel. 0 42 41 / 29 21) sowie per E-Mail an nk-doerpspeeler@web.de. In Twistringen: Sonntag, 1. Dezember, 15 Uhr, im Hotel zur Börse (Einlass 14 Uhr). Vorverkauf: Volksbank und Sparkasse Twistringen, Ernst Bolte Tel. 0 42 43 /25 49. Im Stadttheater Sulingen: 31. Dezember, 16 Uhr (Karten über Kulturverein Sulingen, Tel. 04271/1440). In Scholen: Freitag, 17. Januar, 20 Uhr (18.30 Uhr Buffet), Sonntag, 19. Januar, 11 Uhr (9.30 Uhr Frühstücksbuffet), im Gasthaus Brand, Tischreservierungen unter Tel. 0 42 45 / 4 38.