Schützenverein Sudwalde-Menninghausen: Holger Riess neu im Vorstand

Sudwalde - Acht neue Mitglieder verstärken jetzt den Schützenverein Sudwalde-Menninghausen. Präsident Helmut Müller präsentierte eine positive Bilanz des zurückliegenden Jahres. Schriftführerin Annette Müller hielt Rückschau auf die Aktivitäten, bedankte sich namens des Vorstandes bei allen, die zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen hatten.

Heinz-Hermann Morische-Schockemöhle informierte über eine ausgeglichene Finanzlage, ordnungsgemäße Buchführung bestätigten ihm die Kassenprüfer Matthias Schmidt und Christine Schrader. Schießwartin Annette Schumacher berichtete von auswärtigen und internen Schießveranstaltungen. Beste Teilnehmer waren beim Bedingungsschießen Heino Früchtenicht, mit dem Kleinkaliber/Freihand Damen Annette Schumacher, bei den Herren Gerhard Schumacher, mit der Luftpistole in der Damenwertung Annette Müller, bei den Herren Gerhard Schumacher und beim Glücksschießen Gerhard Schumacher. Die Vereinsmeisternadeln sicherten sich in der Wertung der Damen bis 45 Jahre Caroline Schumacher, bei den Damen über 45 Jahren Petra Lübbering, bei den Herren bis 45 Jahren André Riess, bei den Herren über 45 Jahren Holger Riess und über 65 Jahren Heinrich Meyer sowie in der Jugendwertung Henning Schockemöhle.

Präsident Helmut Müller ehrte Annette Schumacher, Christine Wachendorf, Ilse und Wilhelm Behrmann, die jeweils seit 25 Jahren Mitglied im Schützenverein Sudwalde-Menninghausen sind. Seit 40 Jahren sind Wilfried Broer, Ingrid Hogrefe und Helmut Holle dabei, seit nunmehr 60 Jahren hält Heiner Könenkamp dem Verein die Treue. Zu Ehrenmitgliedern wurden Heinrich Alfke, Karl-Heinz Bensemann, Detmar Delekat, Manfred Hinrichs und Hermann Twietmeyer ernannt. Bei den Wahlen wurden Holger Riess als neuer Schießwart im Vorstand aufgenommen. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern für weitere drei Jahre bestätigt.

sis/r.