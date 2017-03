Höhere Unterhaltungskosten

SCHWAFÖRDEN - Der Vorstand wurde in den Posten bestätigt. Trotz einiger Ausgabe sind die Vereinsfinanzen intakt. Und das sportliche Angebot im TSV Schwaförden ist breit aufgestellt. Ein positives Fazit zog daher Vorsitzender Thomas Lund bei der jüngsten Versammlung.

Thomas Lund bleibt Vorsitzender, 2. Vorsitzende Ines Plate, stellvertretende Vorsitzende Britta Schulz, Schatzmeister ist weiterhin Sven Horstmann und Schriftführerin Gudrun Tegge-Hildach.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Elke Bade, Diane Beneke, Friedrich Beneke, Gunda Finke, Michel Finke, Ellen Both, Doris Harms, Jörg Hildach, Anke Kellermann, Heidemarie Mohrmann, Manuel Mohrmann und Fabian Schmitting geehrt. Die goldene Ehrennadel für über 40-jährige Mitgliedschaft erhielten Renate Borstel, Rosel Gründling, Christa Landwehr, Günther Schaar und Horst Schröder. Vorsitzender Thomas Lund erinnerte an die erfolgreiche Turnschau im vergangenen Jahr. Der TSV stellte sich auch im „Cafe International“ in Zusammenarbeit mit der Flüchtlingshilfe vor.

+ Der Vorstand mit (v.l.) Thomas Lund, Britta Schulz, Ines Plate, Gudrun Tegge-Hildach und Sven Horstmann.

Die Spartenleiter berichteten aus ihren Abteilungen: Matthias Twietmeyer (Fußball), Ines Plate (Turnen), Thomas Lund (Jugendfußball, in Vertretung für Pascal Wittek), Christoph Kaup (Tischtennis) und Britta Schulz (Leichtathleten). Laut Sven Horstmann sinddie Unterhaltenskosten weiter gestiegen. Weitere Aufwendungen seien für die Eindämmung der Maulwurfplage entstanden. Das Volleyballfeld sei in Eigenregie überarbeitet worden. Trotzdem zeige sich die Kasse ausgeglichen und nachhaltig gerüstet. Neuer Kassenprüfer, neben Ulrike Albers, ist Kevin Mohrland. Während der Versammlung überreichten die Prüfer Anke Göbberd und Britta Schulz, die von Mai bis September jeden Montag auf dem Schulsportplatz zur Abnahme bereit standen, die Urkunden an die erfolgreichen erwachsenen Teilnehmern am Sportabzeichen. Die Schüler erhalten ihre Urkunden im Mai, bevor die neue Sportabzeichensaison beginnt. Erfolgreich waren Timo Focke und Sara Helmers (Silber 1), Kim Plate, Andre Wachendorf und Katrin Löffler (Gold 1), Michel Hildach (Silber 2), Florian Wiese (Gold 2), Ilona Wiegmann (Gold 3), Klaus Hadeler (Gold 4), Clemens Schulz (Gold 5), Andrea Siemers (Gold 14), Karl-Heinz Helmbold (Gold 23), Anke Göbberd (Gold 24), Peter Braunert (Gold 28), Annette Sudmann (Gold 30), Britta Schulz (Gold 31), Ines Plate (Gold 32) und Helga Twietmeyer (Gold 36).

sis/r.