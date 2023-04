Motorkraftsport am Himmelfahrtstag beim Sudwalder „Trecker-Treck“

Von: Sylvia Wendt

Fred Focke und sein 10,5-Tonnen-Gefährt: Dass es sich so aufbäumt, sieht man selten. © Pullingteam Nienstedt

Sudwalde – Die 100 Startplätze waren in nur dreieinhalb Stunden vergeben. „Es war ein absoluter Run, die Leute haben richtig Lust auf die Veranstaltung – und wir haben erst recht Bock drauf“, freut sich Markus Delekat. Der „Trecker-Treck“ in Sudwalde erfährt am Himmelfahrtstag, 18. Mai, seine dritte Auflage.

Mit den Ausgaben 2018 und 2019 konnte die Veranstaltung in Sudwalde beim Publikum und bei den Schlepperfahrern am Start punkten. Doch in der Pandemie musste auch der „Trecker-Treck“ pausieren. Mit einem Plan für den Neustart waren die Organisatoren des Pullingteams Nienstedt und Umgebung und des Schützenvereins Sudwalde-Menninghausen ins Jahr 2022 gegangen, aber ob der zu Jahresbeginn noch geltenden Auflagen hatten sie letztlich davon Abstand genommen.

Damit waren die Treckerfreunde seit drei Jahren nicht am Start und es juckt die Leute richtig: „Start der Anmeldungen war um Mitternacht und, zack, da waren die ersten auch schon angemeldet“, sagt Markus Delekat und muss lachen. Falls jemand ausfallen sollte: Kein Problem, es gibt eine Warteliste mit weiteren Interessenten. 100 Startplätze, aufgeteilt in Bauernklasse und Sportklasse – das reicht, heißt es aus Sudwalde. Man will bis 17 Uhr durch sein mit den Wettbewerben in den unterschiedlichen Klassen. Warum 17 Uhr? Da beginnt das Königsschießen des Schützenvereins Sudwalde-Menninghausen im Dorfgemeinschaftshaus genau gegenüber des Feldes, auf dem das Traktor-Pulling stattfinden wird.

An den Start gehen am 18. Mai ab 9 Uhr Treckerfreunde aus der Region, aus Porta Westfalica, Damme, Bremervörde, gibt Delekat nach einem Blick in die Unterlagen preis. Die Mitglieder des Pullingteams Nienstedt und Umgebung als Organisatoren sind selbst nicht am Start, übernehmen diverse Aufgaben auf dem Gelände. Dabei werden sie tatkräftig, wie bisher, unterstützt von der Gruppe der „Sudwohler Deerns & Jungs“, dem Ernteverein in Sudwalde. „Wir sind für diese super Unterstützung sehr dankbar“, sagt Markus Delekat. Den Ausschank an diesem Tag übernehmen die Schützen.

Neben den Treckerwettbewerben gibt es Buden für Speis und Trank, ist ein breites Spektrum an Aktivitäten für die Kinder vorbereitet. Sandkasten, Hüpfburg und Spieletrecker – sogar Trecker für samt Bremswagen für die Kids, damit die Wettbewerbe der Erwachsenen simuliert werden können.

Hier am Start: Markus Delekat in der Klasse 4,5 Tonnen. © Pullngteam Nienstedt

Sind auch Traktor-Oldtimer dabei? Delekat winkt ab: „Wir sind ja platzmäßig eher begrenzt. Das Areal gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses bietet Platz für die Wettbewerbe und die Zuschauer. Die sind ziemlich nah dran bei uns. Im Wettbewerbsreigen des Trecker-Pullings haben wir die engste Bahn.“

Das Wiegen beginnt um 8 Uhr, die ersten Durchgänge starten um 9 Uhr. Im Wettbewerb starten Trecker, die vom TÜV abgenommen, versichert sind – und auch sonst ganze Dienste leisten. Die Organisatoren haben die Schlepper, die die Bahn herrichten zwischen den Wettbewerben, bereits gebucht: Die Firma Rebo aus Schwaförden stellt drei Fahrzeuge für das notwendige Walzen des Bodens zur Verfügung.

Das Pullingteam Nienstedt und Umgebung, das sind zwischen 15 und 18 Leute, erklärt Markus Delekat. Wer ernsthaftes Interesse hat, kann es für Informationen gern kontaktieren.