Hiltraud Henke-Stenzel verlässt „ihre“ Kita in Blockwinkel

Von: Katrin Fiedler

Bei der Abschiedsfeier am Freitag: Hiltraud Henke-Stenzel mit ihrer Nachfolger Nadine Rieger (links) und Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker. © Katrin Fiedler

Blockwinkel – „Abschied nehmen ist ein Prozess, der sich schwer beschreiben lässt.“ Mit diesen Zeilen eines selbst verfassten Gedichtes verabschiedete sich Hiltraud Henke-Stenzel am Freitagnachmittag als Leiterin des Kindergartens „Casa Kastania“ in Blockwinkel im Kreis ehemaliger Kollegen, aktueller Mitarbeiter und Freunden in den Ruhestand.

Es war schon ein sehr bewegender Nachmittag in den Räumen des Kindergartens. Als nach und nach die Gäste eintrafen, begrüßte die Gastgeberin sichtlich gerührt jeden Besucher und freute sich über die vielen Blumengrüße und kleinen Geschenke. Begleitet wurde sie von ihrem Ehemann und von ihrer Tochter, die extra aus Köln angereist war. Die gesamte Kindertagesstätte war geschmückt mit kleinen Briefen und Zetteln, auf denen gute Wünsche für den neuen Lebensabschnitt standen. Bereits am Mittwoch hatte es eine kleine Feier für die Kinder und Mitarbeiterinnen der „Casa Kastania“ gegeben. „Ich bekam einen Briefkasten für meine Rentnerpost. Dass der schon mit Briefen der Kinder gefüllt war, habe ich erst später bemerkt. Und dann wurde ich auch noch mit einem echten Oldtimer abgeholt“, verriet Hiltraud Henke-Stenzel.

Helmut Denker, Bürgermeister der Samtgemeinde Schwaförden, ließ es sich nicht nehmen, der Kitaleiterin zu danken. In seiner Rede betonte er die besondere Herausforderung und die Verantwortung, die mit dem Beruf der Kindererzieherin verbunden sind. Es sei eine große Aufgabe, Kinder ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Diese Aufgabe, so Helmut Denker, hat Hiltraud Henke-Stenzel stets mit einer Portion Humor und Tatkraft erfüllt. Denker berichtete vom Werden und Wachsen der Einrichtung, der Namensfindung – und sprach von der Hochachtung, die er den Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte entgegenbringe. Abschließend übergab er der angehenden Pensionärin eine Dankesurkunde der Samtgemeinde, die Träger der Einrichtung ist.

Viele Geschenke gab es für Hiltraud Henke-Stenzel. © Katrin Fiedler

In Form des selbstverfassten Gedichtes verabschiedete sich Hiltraud Henke-Stenzel. Sie verriet, dass es ihr gar nicht so leicht gefallen sei, obwohl doch das Versereimen ein Hobby von ihr sei. Aber über sich und ihren eigenen Abschied aus dem Berufsleben zu schreiben, war doch etwas ganz Besonderes. Und so erzählte sie vom Alltag einer Kinderbetreuungseinrichtung, von den vielen kleinen und großen Ereignissen im Leben einer Erzieherin und von den Dingen, die sie nun als Rentnerin tun wolle.

Sie bedankte sich bei allen Mitarbeiterinnen, bei der Feuerwehr für die Unterstützung und besonders auch bei ihrem Mann und ihrer Tochter, die doch das eine oder andere Mal auf Frau und Mutter verzichten mussten. Denn, so hieß es in ihrem Gedicht, „so ganz easy war es ja nie, auch in früheren Zeiten, und dann musste Frau ja auch noch einiges erstreiten“. Wie sie später noch berichtete, war es bis 1976 gar nicht selbstverständlich, dass Frauen arbeiten gehen durften: Der Ehemann konnte das damals jederzeit verbieten. „Doch meist siegte die Diplomatie, wo blieben wir alle wohl ohne sie“, reimte sie mit einem Augenzwinkern.

In einem großen Tagebuch mit vielen Fotos, Zeitungsartikeln und Erinnerungsstücken konnte man die Jahre ihres Berufslebens noch einmal Revue passieren lassen. Bei Kaffee und Kuchen tauschte man Erinnerungen aus.

Hiltraud Henke-Stenzel übergibt die Leitung an Nadine Rieger, bei der sie „ihren“ Kindergarten in guten Händen weiß.

Mit einem Oldtimer wurde Hiltraud Henke-Stenzel am Mittwoch nach Hause chauffiert. © Privat