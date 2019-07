Die Herausforderung lockt in den Ring

Schmalförden – Für vier Kämpfern im Alter um die 20 – Henrik Hülseberg, Maurice Meyrose, Jan Hülseberg, Malte Hoormann – und den 14-jährigen Kimi Gerritzen, alle aus den Reihen des Siam Muay Thai Clubs, wurde es vor Kurzem „ernst“: Nils Wohlann, Leiter dieser Sparte des TV Schmalförden, fuhr mit ihnen zur Thai- und Kickbox-Fight-Night beim Sportverein „Budox“ in Nienburg.

„Den Check auf der Waage für die jeweiligen Gewichtsklassen sowie die ärztliche Untersuchung haben alle fünf ohne Probleme bestanden“, berichtet Wohlann. Henrik Hülseberg blieb nur das Anfeuern seiner Clubkollegen: Sein Gegner war nicht angereist. Maurice Meyrose verlor seinen Kampf nach Punkten Ende der zweiten Runde, „Kimi Gerritzen siegte Ende der zweiten Runde durch Technischen K.O.“ Auch Jan Hülseberg setzte sich, nach Punkten, Ende der dritten Runde durch, Malte Hoormann musste sich nach Punkten Ende der zweiten Runde geschlagen geben. Wohlann: „Natürlich gehört ein Team ,hinter den Kulissen‘ und in der Ringecke dazu, Mateusz Konopinski und Nils Rieke haben die Sportler sowie Trainer kräftig unterstützt. Alle Kämpfer hatten sich ausdauernd vorbereitet. Stolz kann jeder sein, der in den Ring steigt!“ Seine Philosophie: „Wir siegen – und lernen durchs Verlieren – gemeinsam, als Team.“

Jan Hülsebergs Bilanz: „Es war ein harter Kampf nach K1-Regelwerk gegen einen starken Gegner. Für mich war es zuerst schwer herauszufinden, wie ich mit seinem Stil umgehen soll. Jedoch fiel die Entscheidung der Punktrichter nach drei Runden zu meinen Gunsten.“ Auch Kimi Gerritzen spricht von einem schweren Kampf. Sich der Herausforderung zu stellen und Erfahrungen zu sammeln, das nennen beide als Hauptgründe dafür, in den Ring zu steigen und sich auf die hohe körperliche Anstrengung einzulassen. „Es ist natürlich schön, zu gewinnen – aber auch von einer Niederlage kann man nur Positives mitnehmen und sich verbessern“, findet Kimi.

Wie sieht es mit „Lampenfieber“ aus, bevor der Gong erklingt? „Ich habe das Glück, dass ein tolles Team hinter mir steht. Mein Trainer Nils und die Betreuer geben sich Mühe, die Stimmung so locker wie möglich zu halten. Dadurch hält die Aufregung sich meistens in Grenzen und man kann mit einem guten Gefühl in den Ring steigen“, sagt Jan Hülseberg. Wichtig sei, mental und körperlich fit anzutreten, erklärt Kimi: „Ob man für den Kampf bereit ist, da muss man sich auf die Einschätzung des Trainers verlassen, der einem das Okay gibt. Er kann einen am besten beurteilen.“ Die Kommunikation mit Trainer Nils Wohlann sei allerdings auch wichtig, während der Kampf läuft, stellt Jan Hülseberg fest: „Nils unterstützt mich durch seine Ansagen, die mir oft einen Vorteil verschafft haben.“ Nach einem Kampf gönne er sich ein bis zwei Wochen Pause, bevor es mit dem Training weitergeht. Kimi Gerritzen: „Dieser Sport macht mir sehr viel Spaß und zum Großteil liegt es daran, dass man die Unterstützung von Verein und Trainer hat.“

Im Siam Muay Thai Club trainieren Kinder im Alter ab fünf Jahren (Mädchen und Jungen) montags ab 18 Uhr in der Ehrenburger Sporthalle. Um 18.45 Uhr schließt sich das Training der Jugendlichen und Erwachsenen an, „Jungs und Männer im Alter von 13 bis Mitte 50“, sagt Spartenleiter Nils Wohlann. Die treffen sich zusätzlich auch freitags um 16.30 Uhr, um etwas für ihre Fitness zu tun. Apropos: „Viele denken, dass sie sie sich erst in Form bringen müssten, um bei uns mitzumachen“, weiß Nils Wohlann. „Das stimmt nicht“, betont er, „jeder steigert sich so, wie er kann und will. Wichtig ist, dass man Spaß daran hat.“ Wer ein Probetraining absolvieren möchte, kann sich einfach anmelden (beim Spartenleiter, Tel. 01 51 / 26 83 28 91) und vorbeikommen.