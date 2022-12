Heizungs- und Sanitärfirma Hadeler in Schwaförden feiert Jubiläum

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Am Firmensitz an der Ringstraße: Klaus Hadeler, Michael Osterkamp und Clemens Schulz (von links). © S. Wendt

Schwaförden – Wenn die Heizung ausfällt, ist die Geduldsschnur meist sofort extrem kurz. Das Team der Firma Hadeler weiß das und Klaus Hadeler kann sich noch an den Winter 1978/1979 erinnern, als kaum einer das Haus verlassen durfte. Da haben die Leute die Hadelermonteure mit dem Trecker abgeholt und sich durch die Schneemassen zum Einsatzort gekämpft, auf dass die reparieren, sofern das überhaupt noch möglich war. Die Firma Hadeler in Schwaförden feiert in diesem Winter 100-jähriges Bestehen.

Gegründet 1922 in Hoya, verlegt Johannes Hadeler das Geschäft 1932 an den heutigen Firmensitz an der Ringstraße in Schwaförden. Hier wächst über die Jahrzehnte der Betrieb, zum einen um Mitarbeiter, zum anderen durch die Nachfrage der Kunden.

Zum Beginn nachgefragt: Wasserinstallationsarbeiten und Klempnerei. Als Hadeler 1947 stirbt, übernimmt sein Sohn Hans-Georg den Betrieb. Zu den kleineren Arbeiten in der ländlich strukturierten Gegend zählen Tränkebecken für das Vieh sowie Brunnenbohrungen für die Wasserversorgung – die noch bis Mitte der 1980-er Jahre durchgeführt wurden. Und die Dachrinnen bestellen die Kunden ebenfalls bei Hadeler, die werden hier extra hergestellt. Wusste man, dass Kochtöpfe einst noch zur Reparatur gebracht wurden, etwa bei Firma Hadeler, zum Löten? Zeiten, in denen das Kalthaus in der Gemeinde dort war, wo heute das Dorfgemeinschaftshaus steht.

In Hoya gründete Klempnermeister Johannes Hadeler 1922 die Firma, diese Aufnahme entstand etwa zu der Zeit. © Familie Hadeler

Udo Hadeler erinnert sich noch an Dosen- und Haushaltswarenverkauf, zeigt auf das Foto aus vergangener Zeit, das klar und deutlich belegt: Ja, hier war ein Verkaufsladen eingerichtet. Bis etwa Ende der Sechziger-/Anfang der Siebzigerjahre, „mit Thermoskannen und so was allem“, erinnert sich der Senior.

Mit der Übernahme durch den heute 64-jährigen Klaus Hadeler 1986 ändert sich erneut das Angebot der Dienstleistungen: Moderne Heiztechnologien halten Einzug, etwa Brennwert- und Solartechnik. Damals zählt das Team etwa 20 Mitarbeiter. Und es klingt an dieser Stelle, als müsse, wer Hadeler heißt und dieser Familie angehört, auch unbedingt in der Firma mitarbeiten. Klaus Hadeler muss lachen. Gibt es etwas, was er lieber getan hätte? „Ja, Lehrer für Sport und Kunst werden. Da muss man auch keine Arbeiten korrigieren.“ Nun lachen auch alle anderen mit. „Nein, im Ernst, ich bin froh, dass ich das so gemacht habe“, bilanziert Klaus Hadeler, gelernter Heizungs- und Lüftungsanlagenbauer. Mitgelacht hat Clemens Schulz, sein 30-jährige Neffe. Er hatte zunächst ein technisches Studium begonnen, sich dann aber für das Handwerk entschieden. Klaus Hadeler freut sich, denn tatsächlich scheint das Interesse der Abschlussschüler am Handwerksberuf nachgelassen zu haben. Dabei bietet ihre Branche so stetig, wie die Entwicklungen sich abzeichnen, Fortbildungen und Neuerungen im Berufsalltag. Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik heißt der Ausbildungsberuf heute. Sechs junge Menschen lernen ihn derzeit bei der Firma Hadeler.

Ein Geschäft mit Haushaltswaren gehörte bis Ende der Sechziger-/Anfang der Siebzigerjahre zum Betrieb in Schwaförden. © Familie Hadeler

Gibt es denn eine besondere Erfindung, die in dem Bereich eine Art Zeitenwende eingeläutet hat? Da müssen sie alle nachdenken. Eigentlich nicht: Die Gasbrennwertanlagen sind bereits in den 1980-er Jahren aufgekommen und in großer Zahl seit den Neunzigern geblieben, auch Solartechnik. Die kleinen Blockheizkraftwerke hätten indes nicht funktioniert. Wärmepumpen, die derzeit hoch im Kurs liegen und in etwa 99 Prozent der Neubauten eingeplant werden? Sind für das Team der Schwafördener Firma so gar nix Neues, die ersten solcher Anlagen habe es bereits 1974 gegeben. „Ist ja nicht neu erfunden worden, das Rad“, stellen die Fachleute fest.

Die Firma besitzt die Konzession, die Installationen im Auftrag des Wasserversorgers vorzunehmen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe „für das höchste Gut, unser Trinkwasser“, erinnert Clemens Schulz. Das Team berate, wenn ein Häuslebauer die bestmögliche energetische Lösung sucht. Viele der Bauherren würde sich allerdings selbst bereits intensiv über alle Optionen informieren. Ein bisschen lenke auch die Förderkulisse das Interesse der Bauherren, erklärt Michael Osterkamp. Der 49-Jährige ist seit April 1997 bei der Firma und seit 2015 zusammen mit Udo und Klaus Hadeler Geschäftsführer. Er hat die zig Einsatzorte im Umkreis von bis zu 100 Kilometern für das heute etwa 30-köpfige Team im Blick. Etwa 22 rücken aus zu Einsätzen vor Ort und das Büro in Schwaförden will ebenfalls gestemmt sein. Kontinuierlich ist der Firmensitz ausgebaut und erweitert worden.

Die Folgen des Angriffskrieges auf die Ukraine haben auch Auswirkungen auf den Betrieb in Schwaförden: Material, ob kleine oder große Geräte oder Zubehör, ist mitunter nicht mehr so schnell verfügbar. Die Planungen sind komplexer, die Büroarbeit umfangreicher und sie dauert deutlich länger, erklärt Osterkamp. Damit alles termingerecht für den Kunden verfügbar ist, muss nun geplant werden, wo vordem ein einfaches Telefonat reichte – und am nächsten Tag war es da. Ein zweites Problem: „Wir haben so viele Preissteigerungen wie noch nie.“ Preisbindungen sind kaum länger als zwei Wochen zu halten, „das läuft nicht so geschmeidig wie einst.“