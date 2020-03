Heiterer Theatermix für Kinder

„Milchstraße 21“ am Freitagvormittag in Schmalförden

+ Figurentheater ist Teil des Stücks „Milchstraße 21“.

Schmalförden – „Für die Kinder-Vorstellung am Freitag, 6. März, haben wir noch freie Plätze“, teilt Anne-Marie Borchers von „KulturGut Ehrenburg und umzu“ mit. Das vielfach prämierte „Sonswas-Theater“ zeigt ab 10 Uhr im Gasthaus Kastens in Schmalförden „Milchstraße 21“, ein Stück für Kinder ab dem Vorschulalter. In einer heiteren Mischung aus Schauspiel und Figurentheater thematisieren Ute Winkelmann und Gerd Mikol den Umgang mit Neuem und Fremdem: Die Rattenmäuse Lisa und Tom haben es sich in ihrer Mülltonne gemütlich eingerichtet. Ihre Welt ist in Ordnung, bis an ihrem Lieblingsplatz etwas auftaucht, was dort gar nicht hingehört...