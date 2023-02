Heimatverein Kirchspiel Schmalförden hat neue Vorsitzende

+ © Hans-Jürgen Schumacher Der Heimatverein Kirchspiel Schmalförden stellt sich neu auf für die kommenden Aufgaben. Hier, von rechts, Günter Wohlers, Dorlis Günnemann, die neue Vorsitzende Kristin Wolle, Hartmut Löhmann, die neue Ehrenvorsitzende Margret Bliefernicht, Klaus Rath und Sigrid Brand. © Hans-Jürgen Schumacher

Ehrenburg – Sie ist das Gesicht des Heimatvereins Kirchspiel Schmalförden. Gewesen. Margret Bliefernicht, Gründungsmitglied des Vereins, hat sich als Vorsitzende, die sie seit 1995 war, aus dem Vorstand verabschiedet.

Bliefernicht, im Ort verwurzelt, habe immer auch gute Kontakte zu den anderen Vereinen in der Gemeinde Ehrenburg gepflegt, erklärte Hans-Jürgen Schumacher, der explizit nicht als deren Bürgermeister gesprochen hatte bei der jüngsten Versammlung des Vereins, sondern als Vertreter eines „Nachbarvereins“, des Gesangvereins Schmalförden. Und als Mitglied des Heimatvereins, das einmal „Danke“ sagen wollte.

Viele Dankesworte gab es an diesem Abend für Margret Bliefernicht, deren „bemerkenswerte Leistung“ in 28 Jahren als Vorsitzende (und acht Jahren als Kassenwartin) anerkannt wird. Und die deshalb einstimmig zur Ehrenvorsitzenden des Heimatvereins gewählt wurde.

Für Bliefernicht war die einstige Entscheidung, sich im Verein zu engagieren, begründet in dem Wunsch, „etwas für die Gemeinde zu tun“. „Der Heimatverein, das ist doch nur was für Alte“: Diese Äußerung habe sie oft gehört – und jedes Mal habe sie sich darüber geärgert, sagt Bliefernicht heute. „Ich finde das traurig.“

Also engagiert sie sich, will Präsenz zeigen unter dem Motto „Hallo, wir sind da.“ Einen Bücherschrank aufstellen, Wanderwege ausweisen, Radtouren zusammenstellen, Infotafeln aufstellen an markanten Punkten: Der Verein hat vor Corona viele Aktionen und Aktivitäten.

Bliefernicht bedauert, dass in den jüngsten drei Jahren aufgrund der Pandemie kaum etwas zu tun gewesen sei. Jetzt ist Zeit, wieder Fahrt aufzunehmen. Das Ruder indes gibt Margret Bliefernicht ab: „Nun ist es Zeit für einen Generationenwechsel.“

Der Verein hat sich 1987 gegründet und zählt aktuell 130 Mitglieder, allein zwölf neue traten dem Verein im vergangenen Jahr bei. „Erfreulich viele junge Bürger sind darunter“, kommentiert Hans-Jürgen Schumacher.

Der Heimatverein sieht sich nicht allein als Brauchtumsbewahrer, sondern schaut nach vorn – will aber allen Einwohnern ein Heimatgefühl vermitteln. Die Arbeit des Vereins solle so gestaltet sein, dass sich die Bürger heimisch fühlen, jetzt, in der Gegenwart – und ihre Zukunft mitgestalten möchten.

Gegründet als „Verein zur Förderung der Heimatpflege und des Heimatgedankens“ steht natürlich auch Brauchtumspflege und die Aufarbeitung der Heimatgeschichte auf der Agenda.

1987 erschien das erste Heimatbuch, die Geschichte des Kirchspiels Schmalförden. 1994 folgte das umfangreiche zweite Heimatbuch – eine „Fleißarbeit“, in der die Geschichte der Höfe, Familien, Flure aufgearbeitet wurde.

Das dritte Buch hieß 2013 „För jeden Wat – up Hoch un Platt“, denn auch die Pflege der plattdeutschen Sprache ist eine der Vereinsaufgaben. Eine Pflege, die ebenso durch den beliebten vorweihnachtlichen Abend „op Platt“ erfolgt. Arbeit gibt es genügend: Die Unterhaltung des Burggartens bleibt ein Thema, die Heimatstube in Wesenstedt wieder für Veranstaltungen und Ausstellungen nutzen ein anderes.

Lange Zeit sah es so aus, als würde sich niemand finden, der die Nachfolge als Chef oder Chefin des Heimatvereins Kirchspiel Schmalförden antreten wollen würde. Dann aber doch. Margret Bliefernicht freut sich, dass eben jener Generationenwechsel im Vorstand gelungen ist: Mit Kristin Wolle stehe nun eine junge Bürgerin an der Spitze des Vereins.