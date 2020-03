Headliner zum Jubiläum ist ein Hochkaräter

Neuenkirchen – „Das ist schon verrückt. Als wir Anfang 1996 die Idee zu einem kleinen Live-Open-Air auf dem Sportplatz hatten, wäre uns nie eingefallen, an ein Jubiläum zu denken“, sind sich die Begründer des Neuenkirchener Open Airs, Klaus und Mathias Bochow, einig: Am Samstag, 11. Juli, wird der Neuenkirchener Sportplatz zum 25. Mal gerockt.

„Wir wollen unserem Publikum und uns da natürlich ein ganz besonders tolles und hochklassiges Line-up bieten“, sagt Marten Hoener, der nun als zweiter Vorsitzender des veranstaltenden Fördervereins „Blau Weiß“ für das NOA verantwortlich ist. Aber die Zusammenstellung sei inzwischen extrem schwierig geworden, „wegen des Gebietsschutzes, den die großen Festivals im Norden in den Verträgen mit allen dort spielenden Bands, egal, ob Headliner oder Nachmittagsband, haben. Und reden wollte dort mit uns leider auch niemand“, ärgert sich Hoener. „Natürlich sind uns als Förderverein mit ausschließlich ehrenamtlichem Engagement auch finanzielle Grenzen gesetzt.“ Das Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen sowie die niedersächsischen Landschaftsverbände fördern kleine Kultureinrichtungen. Der Landschaftsverband Weser-Hunte versteht sich als regionaler Kulturförderer und setzt bei der Vergabe von Fördermitteln Schwerpunkte, zum Beispiel im Bereich Musik. „Und da haben wir einen vorläufigen Bewilligungsbescheid aus Diepholz über eine Beteiligung an unserem Projekt bekommen, als finanzielle Ausfallabsicherung“, freut sich Klaus Bochow. „Dadurch ist es uns nun gelungen unseren Headliner zu verpflichten: ,Montreal‘. Ihren ersten Auftritt hatte die Band im Dezember 2003 in Wien und 2014 haben sie schon einmal die NOA-Besucher begeistert. Das zeigt doch, dass wir in Neuenkirchen eine wirklich gute Nase für Bands auf dem Weg nach oben haben...“ Die Jungs hätten einen riesen Sprung gemacht, „sie spielen aktuell ihre zu 90 Prozent ausverkaufte Headliner-Tour. Das aktuelle Album ,Hier und heute nicht‘ ist auf Platz 14 gechartet.“ Im Schnitt habe das Album 200 000 monatliche Hörer bei Spotify. „Und so können wir verkünden, dass die deutschsprachigen Punkrocker aus Hamburg und Berlin am 11. Juli unsere Kultbühne zum Beben bringen werden“, ist Marten Hoener ganz sicher.

Die sympathischen Gute-Laune-Dienstleister „Montreal“ würden ihre Fans nie enttäuschen, „sie liefern immer das ab, wofür die Band seit vielen Jahren geschätzt und geliebt wird: super eingängiger Pop-Punk mit ordentlich Drive und Spielfreude, großartigen Melodien, grandiosen Texten mit Stil, Humor und Tiefgang.“ Das NOA-Team mit Marten und Thomas Hoener, Klaus und Mathias Bochow, Laura Rohlfs, Sven Heitkamp und Sebastian Seelhorst sowie den für die Organisation zuständigen Dominik und Marcel Neumann sei absolut zufrieden und in der Planungsendphase.