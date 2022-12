Haushalt, Straßenbau, Rallye und Affinghausens Jubiläum Ratsthemen

Von: Sylvia Wendt

Die Auszeichnung für 20-jähriges Wirken im Gemeinderat Affinghausen erhielt jetzt, mit Verspätung, Peter Strauß (rechts) von Bürgermeister Jürgen Köberlein überreicht. © Rosenthal

Affinghausen – Es sollte immer nicht klappen – jetzt aber: Mit einem Jahr Verspätung erhielt Peter Strauß, ehemaliger Ratsherr in Affinghausen, die Auszeichnung überreicht für seine 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Gemeinderat Affinghausen. Die Auszeichnung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes überreichte Bürgermeister Jürgen Köberlein mit dankenden Worten.

Die jüngste Sitzung des Gremiums umfasste nicht nur diese Ehrung, der Rat schickte auch einstimmig den Haushaltsplan 2023 auf den Weg. Für die Vorhaben ist keine Kreditaufnahme notwendig, die Gemeinde bleibt weiterhin schuldenfrei und die Realsteuerhebesätze bleiben unverändert, liegen jeweils bei 340 vom Hundert.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird jedoch im kommenden Jahr nicht aufgestockt, sondern reduziert: Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 33 200 Euro.

Die Gewerbesteuereinnahmen für die Gemeinde Affinghausen werden für das Jahr 2023 mit 87 500 Euro prognostiziert – eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Bedeutsamer ragt jedoch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer heraus, der 371 900 Euro ins Gemeindesäckel spült.

Die Gemeinde plant Ausgaben, eine davon ist, einstimmig beschlossen, der Ausbau der (Erschließungs-)Straße „Zum Oberdorf“ im dortigen Baugebiet. Das hatten Anwohner in der September-Sitzung bereits nachgefragt. „Für die Arbeiten ist ein öffentliches Ausschreibungsverfahren durch den Wegezweckverband Syke zum nächstmöglichen Zeitpunkt durchzuführen“, heißt es zudem im Beschluss. Der kostengünstigste Anbieter solle den Auftrag umsetzen. War bereits 2018 festgelegt worden, die Straße mit einer Asphaltdecke zu bauen, so wurden die Vorgaben ergänzt um einen Grünstreifen und eine Muldenrinne – auf beiden Seiten. Die Gelder sollen über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 dargestellt werden. Zusammen mit der Sanierung der Eitzer Straße im Bereich des Molkereigrabens wird mit Kosten von etwa 200 000 Euro gerechnet. Der Abschnitt der Eitzer Straße ist etwa 50 Meter lang und soll, so die Vorgabe, so saniert werden, dass der Schwerlastverkehr die Straße frequentieren kann. 45 000 Euro, ursprünglich vorgesehen für die Sanierung der Straße „Moorheide“, waren hier neu eingeplant worden. „Der Betrag reicht aber nicht, durch die jüngsten Preissteigerungen entstehen eher Kosten in Höhe von 69 000 Euro“, berichtet Köberlein aus Kostenvoranschlägen. Der Betrag wiederum mache eine Ausschreibung der Arbeiten notwendig. Auch diese solle der Wegezweckverband Syke durchführen.

Eine Ausgabe, die noch auf Jahre festgeschrieben ist: der jährliche Anteil der Gemeinde am Breitbandausbau, der weiterhin 4500 Euro beträgt.

Bei einer Nein-Stimme und mit acht Ja-Stimmen erteilte der Rat der MSG Sulinger Land für die Durchführung der 34. ADAC „Actronics Rallye Sulingen“ am 5. und 6. Mai 2023 die Genehmigung zur Nutzung von Gemeindestraßen. Für die „Wertungsprüfung Sudwalde“ dürfen die „Eitzer Straße“, „Eitzer Feld“ und „Hillmannsweg“ befahren werden. Rallyefahrer Christian Riedemann stellte die MSG und ihre motorsportlichen Aktivitäten in der Sitzung vor. Die Anwohner werde man direkt kontaktieren vor der Rallye, für notwendige Absprachen.

866 Einwohner zählt die Gemeinde Affinghausen zum Stichtag 30. Juni 2022. Und man darf gespannt sein, wann Einwohner Nummer 900 registriert wird. Die Zahl 900 ist derweil ins Bewusstsein von Rat und Vereinen gerückt, denn die Kommune feiert ihr 900-jähriges Bestehen im Jahr 2024. Das Jubiläum solle nicht allein der Rat vorbereiten, sondern eine Gemeinschaftsaktion aller sein, hieß es. Im kommenden Jahr solle ein Festkomitee gegründet werden.