Haushalt Neuenkirchen: „Am dicken Sünder“ wird auch der dickste Brocken

Von: Sylvia Wendt

Auf eine Zweitbühne für Musiker wie Franziska Günther, hier im Juli 2022, freut sich das Team des Neuenkirchener Open Airs. © Jens Roggeberg

Rat Neuenkirchen genehmigt Haushalt 2023 - Ausgaben von rund einer halben Million Euro sind geplant. Straßenausbau im Baugebiet „Nummer 11“ wird der dickste Brocken. Samtgemeinde zahlt Zuschuss für eine mobile Bühne, von der auch das „NOA“ profitieren kann.

Neuenkirchen – Die Krankheitswelle dezimierte den Rat der Gemeinde Neuenkirchen: Zu siebt tagte das Gremium unter Leitung von Bürgermeister Jochen Meyer. Und gab mit einstimmigem Votum satt Geld aus, rund eine halbe Million Euro. Dickster Brocken: Im jüngsten Baugebiet „Nummer 11“ wachsen die Eigenheime beständig – und deshalb werde die Gemeinde die Straße „Am dicken Sünder“ ausbauen. Der Ausbau erforderte einen eigenen Beschluss, losgelöst vom Votum für den Haushaltsplan 2023, in dem die Gelder eingeplant sind.

Im Baugebiet, das die Kreissparkasse vermarktet, ist die KSK auch für den Ausbau der Erschließungsstraßen „Zum Schmiedefeuer“ und „Am Grimberg“ zuständig, auf die Gemeinde entfällt der Ausbau der Straße „Am dicken Sünder“. Entschlossen habe man sich, die Arbeiten für alle drei Straßen über den Wegezweckverband Syke gemeinsam auszuschreiben. Das solle, so der Wunsch des Neuenkirchener Rates, möglichst zügig erfolgen, sodass die Arbeiten früh in 2023 beginnen können. Der Beschluss fiel einstimmig aus.

Ebenso der für den Haushaltsplan 2023. Eingeplant sind 300 000 Euro für den Ausbau von „Am dicken Sünder“. Doch ob dieser Betrag letztlich reicht, konnte Bauamtsleiter Achim Hollmann nicht sagen – die Entwicklung der Preise ist zu ungewiss. Es könnte mehr werden, es könnte aber auch weniger kosten. Die im September 2018 beschlossenen Pläne sehen vor, dass die Straße in Pflasterbauweise mit einer Rinne in der Fahrbahnmitte und ohne eine Gehweganlage erstellt wird.

Die zweite größere Ausgabe schluckt die Flurbereinigung: 97 000 Euro sind eingeplant für das Jahr 2023, bis zum Jahr 2026 sind jährlich weitere Beträge um 100 000 Euro eingeplant. Der jährliche Anteil der Gemeinde am Breitbandausbau beläuft sich auf 2700 Euro.

Der Haushaltsplan enthält jedoch ein dickes Minus: Der Fehlbetrag von knapp 270 000 Euro kann aber durch einen Griff in die Rücklage ausgeglichen werden. Bürgermeister Jochen Meyer nannte als Grund für das Finanzloch, dass sich die Steuereinnahmen unterschiedlich entwickelt haben. Etwa die Gewerbesteuer: Nach sehr hohen Einnahmen vor zwei Jahren sind diese enorm zurückgegangen – gleichzeitig aber wird auch die Umlagezahlung fällig, auf den hohen Betrag natürlich. Das führt seit 2018 zu einer Berg- und Talfahrt bei den Umlagezahlungen an Kreis und Samtgemeinde, wenn die Zahlungen hoch ausfallen in Jahren, in denen die Einnahmen niedrig sind.

Als wichtigste Steuereinnahmequelle entwickelt sich auch in der Gemeinde Neuenkirchen der Anteil der Gemeinde an der Einkommenssteuer. Der stellt 62 Prozent der Steuereinnahmen dar, für 2023 wird mit Einnahmen in Höhe von 605 900 Euro gerechnet. Die Gemeinde, die zum 30. Juni 2021 1 169 Einwohner zählte, ist noch nicht ganz schuldenfrei: 40,90 Euro stehen da noch zu Buche, die letzte Tilgungsrate ist für 2023 vorgesehen. Es handelt sich um ein Darlehen aus 1997 für den Bau des Dorfgemeinschaftshauses.

Zu befinden hatte der Rat Neuenkirchen auch über einen Kulturförderantrag: Der Kulturverein Sulingen plant den Kauf einer mobilen Bühne mit den Maßen sechs mal vier Meter. Nicht allein zur Nutzung im Mittelzentrum, sondern als Gemeinschaftsinvestition aller Kulturschaffenden im Sulinger Land. Daher war eine Beteiligung der jeweiligen Vereine angedacht, darunter auch der Antrag des Fördervereins Blau-Weiß e.V./Neuenkirchener Open Air über 1000 Euro. Zusammen mit Zuschüssen von Kulturgut Ehrenburg und der K-Scheune in Sudwalde wären das 3000 Euro. Statt nur für die drei Vereine zu gelten, soll der Betrag von 3000 Euro aus dem Säckel der Samtgemeinde Schwaförden gezahlt werden und so allen Vereinen den Zugriff auf die mobile Bühne ermöglichen, die durch die Stadt Sulingen „verwaltet“ wird. Die NOA-Macher freuen sich auf den Einsatz: „Wir versprechen uns durch die Zweitbühne für Singer/Songwriter und kleinere Triobands oder Trommlergruppen eine deutliche Aufwertung unseres Neuenkirchener Events.“