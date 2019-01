Härtel: „Roboter sind im Kommen“

Ehrenburg - „Der Milchkontrollverein Drebber-Sulingen nimmt den fünften Platz im Ranking der 13 Vereine im Kontrollverband Mittelweser ein“, erklärte Oberkontrollassistent Erwin Wohlking in seinem Bericht über das Geschäftsjahr 2017/2018 auf der Generalversammlung am Donnerstagabend in der Parkgaststätte. Die besten Herdendurchschnitte der aktuell 54 Mitgliedsbetriebe erreichten die Keller GbR (Klein Lessen), die Dückering GbR (Wetscherbruch) und Thorsten Runnebaum (Dörpel). Die durchschnittliche Milchleistung ist im vergangenen Jahr um 343 auf 9 878 Kilogramm gestiegen, insgesamt verzeichnet der Verein 15 Betriebe mit einem Wert von über 10 000 Milch-Kilogramm im Stalldurchschnitt.

Im Rahmen der Versammlung zeichnete der Vorstand acht Mitgliedsbetriebe aus, deren Tiere erstmals auf die Liste der „100 000-Liter-Kühe“ einzogen. Die Bliefernicht GbR, Wesenstedt, hat vier weitere Kühe mit einer Lebensleistung von mehr als 100 000 Kilogramm Milch zu verzeichnen, die Sandering GbR, Mariendrebber, und die Keller GbR, Klein Lessen, weitere drei. Einen Neuzugang gab es auch aus dem Betrieb Landwehr in Stocksdorf. Erstmals werden Tiere der Döbbeling GbR, Mariendrebber (2), der Bodenstab-Knake GbR, Brake (2), sowie von Bernd Riesenberg, Schmalförden (1) und Thorsten Runnebaum, Dörpel (1) auf der Liste geführt. Die Kühe mit der höchsten Lebensleistung stehen in den Ställen der Betriebsgemeinschaft Landwehr, Ehrenburg (Poly, 160 415 Liter), der Keller GbR, Klein Lessen (Joy, 130 017 Liter) und der Bliefernicht GbR (Mala 68, 126 894 Liter).

Friedhelm Härtel, Geschäftsführer des Milchkontrollverbands Mittelweser, der unter seinem Dach 13 Kontrollvereine vereint, sprach von einem Rückgang der Betriebszahlen in Höhe von sieben Prozent und von einer zunehmenden Technisierung: „Roboter sind im Kommen.“ Von den 700 Mitgliedsbetrieben in der Region Mittelweser seien 20 Prozent in der Einzelmilchuntersuchung. Härtel wies darauf hin, dass die Beiträge auch im 19. Jahr nicht erhöht, sondern in einigen Bereichen sogar reduziert werden.

Einige der vom Milchkontrollverein Drebber-Sulingen betreuten Betriebe gehören zu den besten in Niedersachsen: Gemessen an den Fett-, Eiweiß- und Zellwerten erreichte die Tierhaltungs-KG Maschmann aus Stocksdorf unter 1 161 niedersächsischen Betrieben (2 bis 40 Kühe) den 16. Platz. Die Dückering GbR aus Wetscherbruch belegt im Landesvergleich den 52., Thorsten Eggerking aus Mariendrebber den 67. unter 1 704 niedersächsischen Betrieben in der Kategorie 100 bis 150 Kühe.

Turnusgemäß standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Stefan Rohlfs und Eckhard Niermann schieden aus, wurden aber einstimmig erneut in ihre bisherigen Ämter gewählt. mks