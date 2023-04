Gute Stimmung zum Stöbern in Sudwalde

Von: Martina Kurth-Schumacher

Puppenspielerin Maria Schupp verzauberte die Gäste. © Kurth-Schumacher, Martina

K-Scheune: Frühlingsmarkt mit Musik, Kunsthandwerk und Puppenspiel

Sudwalde – Am Ende des Frühlingsmarkts auf dem Gelände der K-Scheune in Sudwalde ließ sich am Samstag sogar die Sonne blicken. Offenbar hatte die Fangemeinde von Maria Schupp die Regenwolken vertrieben.

Die Puppenspielerin aus Diepholz war verantwortlich für das Kinderprogramm. Sie nahm die Kleinen mit in das Sonnenreich der Träume – im Sonnenkostüm und mit „Sonnengelben Socken“, Titel ihres Figurentheaterstücks. „Droben am Himmel, unten auf der Erde: Überall ist Sonnenschein“. Das Lied der Prinzessin, mitgesungen von allen kleinen und großen Zuschauern, verfehlte seine Wirkung nicht.

Das Team der K-Scheune hatte wie gewohnt für ein schönes Ambiente gesorgt. Für das Rahmenprogramm hatte der Verein den aus Bremer stammenden Gitarristen, Sänger und Komponisten Thorsten Vüllgraf engagiert. Der musikalische Allrounder bot „Acoustic Blues & Folk“. „Die beiden Künstler hatten die weitesten Wege, alle Aussteller kommen aus Sudwalde und Umgebung“, erklärte Mit-Organisatorin Annette Wende. Für die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen, Kaltgetränken und Suppe sorgten die Veranstalter selbst. Dankbar sei man für Spenden von Privatpersonen sowie von den Bäckereien Orlamünde (Bruchhausen-Vilsen) und Delekat (Affinghausen).

Der Frühlingsmarkt bot ein vielfältiges Sortiment. © Kurth-Schumacher, Martina

Der Verein K-Scheune ist ein Zusammenschluss von Künstlern aus dem Landkreis und versteht sich als Interessenvertretung und Netzwerk von örtlichen Kunst- und Kulturschaffenden, die sich die Förderung des kulturellen Lebens in den Bereichen Kunst, Kultur und Kommunikation zum Ziel gesetzt haben. Die Märkte im Frühjahr und im Herbst sind inzwischen im Vereinskalender verankert. „Wir versuchen, mit diesen Aktionen einen Überschuss zu erwirtschaften, um die laufenden Kosten der K-Scheune zu finanzieren. Und unser MuTaChi-Festival im Sommer“, sagte Vorsitzender Andreas Kaiser. Das Non-Profit-Festival mit Live-Bands unterschiedlichster musikalischer Ausrichtung findet in diesem Jahr am 11. und 12. August statt.

Andreas Kaiser: „Ob wir mit dem Frühlingsmarkt ein Plus machen, werden wir sehen.“ Während der Herbstmarkt 400 Gäste gezogen hatte, zählten die Veranstalter am Samstag nur rund 150 Besucher, was offensichtlich der kalten und nassen Witterung geschuldet war.

Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch. Die Besucher genossen die gemütliche Atmosphäre und stöberten interessiert in dem bunten Sortiment an Malerei und Grafik, Gartenkunst, Keramik, Makramee, Silberschmuck, Arbeiten aus Metall, Holz, Wolle und Papier. Und die 18 Aussteller, Kunsthandwerker aus dem Umkreis von 25 Kilometern, nahmen es sportlich, dass die Kassen nicht so laut klingelten wie erhofft. „Für mich ist das ja fast ein Heimspiel, ich komme auf jeden Fall wieder“, sagte Filz-Künstlerin Heidi Winkler (Staffhorst). Für Keramikerin Katrin Hermann (Brake) ist es wichtig, Präsenz zu zeigen: „Auch wenn man nicht viel verkauft: Man bringt sich in Erinnerung, und viele Leute kommen später auf das Angebot zurück.“