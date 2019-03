„Gut gemacht, Herr Clown!“

Schmalförden – Die Besucher schlossen Penny Penski sofort ins Herz. Der Mann mit der schiefen Brille, den komischen Schuhen und dem roten Koffer bot am Freitag im Gasthaus Kastens eine wunderbare Mischung aus Mitmach-Theater, Clownerie, Zauberei und Musikprogramm - Von Martina Kurth-schumacher. Varieté für Kinder, das auch die zahlreichen „Verwachsenen“ köstlich amüsierte.

Die Kinder folgten mit offenem Mund seinen Behauptungen, dass eine Toilettenbürste in Wirklichkeit eine Elefantenzahnbürste ist und Weißbrot mit Elefantenspucke ein probates Mittel gegen knurrenden Magen. Einem Mann, der mit einer „Black Magic“-Kugel, Bürste und Klopümpel jonglieren und sie mit fünffachem Salto Mortale und Aufditscher wieder in seine Hand schweben lassen kann, nimmt man alles ab.

Einen kleinen roten Ball stellte der Bremer Künstler als seinen Freund Otto vor. Ihn „flötete“ er von einer geschlossenen Hand in die andere. Wer gedacht hat, er habe den Trick durchschaut, wurde eines Besseren belehrt: Als Beweis holte sich Penski Verstärkung aus dem Publikum. Maximilian hielt „Otto“ fest in der Hand, er selbst dessen Zwillingsbruder Karl. Nach einer magischen Minute hielt der Sechsjährige beide Bälle in der Hand. „Ich habe mich auch ganz fest konzentriert“, sagte er, bevor er stolz die Bühne verließ.

Ob ein Schostakowitsch-Walzer auf Kolbenflöte oder den Nikolaus-Rock’n’Roll mit Gitarrenbegleitung: Penski ist auch ein gestandener Musiker. Davon profitierten zwei anwesende Geburtstagskinder, für die er ein Ständchen anstimmte. Für die Zugabe bat der Bühnenkünstler Roswitha aus dem Publikum auf die Bühne („Sie ist verwachsen, sie kann mit einer ultrascharfen Schere umgehen!“), ließ sie ein Seil durchschneiden und mithilfe von Zaubersalz wieder zusammenfügen. Die Kinder waren aus dem Häuschen: „Wir wollen auch Zaubersalz!“, riefen sie Penny Penski zu. Der Bühnenkünstler kam der Bitte nach, aber sparsam: „Jeder höchstens ein Körnchen, sonst wachsen euch später Härchen aus den Ohren!“, sagte er lachend. Anne-Marie Borchers hatte im Namen von Kulturgut Ehrenburg und umzu 150 Besucher begrüßt. Neben Kindergartenkindern aus Blockwinkel, Stocksdorf und Schwaförden und Grundschülern aus Heiligenloh gehörten 15 Tagesgäste des DRK-Kirchenstübchens zu den Gästen. Egal ob vier oder 94: Penny Penski verzauberte alle. Viele Kinder standen am Ende der Vorstellung „Schlange“, um sich von dem „weltbesten Zauberer“ mit einer Umarmung zu verabschieden, die Senioren riefen ihm munter zu: „Gut gemacht, Herr Clown!“