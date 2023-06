Grundschulkonzentration Thema im Schwafördener Samtgemeinderat

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Es gab Gespräche zum Raumbedarf am Standort Scholen der Drei-Freunde-Grundschule. © Behling

Mit der Schöffenwahl, einer Feuerwehrpersonalie, der Grundschulneustrukturierung und einem neuen Baugebiet befassten sich die Mitglieder des Rates der Samtgemeinde Schwaförden.

Schwaförden – Zeitlich ein bisschen in Verzug, aber die Liste enthielt die angeforderte Anzahl an Personen: Der Rat der Samtgemeinde Schwaförden, der am Mittwochabend unter Leitung von Holger Brüning tagte, votierte einstimmig für die Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen und Jugendschöffen. Zehn Personen waren als Jugendschöffen zu benennen, so die Vorgabe, zwei als Schöffen. „Kriegt man eigentlich mit, wer genommen wird?“, fragte Ratsherr Dieter Logemann. „Nein, wir kriegen nur die Zahl genannt“, antwortete Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker. Ratsherr Rainer Klusmann bat darum, dass es eine Mitteilung gibt an jene, die ausgewählt wurden.

Formell muss der Samtgemeinderat die Funktionsträger in den Freiwilligen Feuerwehren ernennen. Und tat dies jetzt zugunsten von Malte Müller. Der ist seit dem 1. Oktober 2022 kommissarisch als stellvertretender Ortsbrandmeister in der Ortsfeuerwehr Sudwalde tätig. Jetzt hat er alle notwendigen Lehrgänge absolviert und wurde seitens der Kameraden für die Ernennung vorgeschlagen. Nach dem einstimmigen Ratsbeschluss am Mittwoch soll nun im Kreise der Sudwalder Einsatzkräfte die offizielle Urkunde überreicht werden. Die „Anträge und Anfragen“ der Ratsmitglieder stehen in der Tagesordnung vor dem „Bericht des Samtgemeindebürgermeisters“. Ratsherr Karl-Heinz Schwenn fragte deshalb in Richtung von Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker: „Sprichst du die Themen Kindergarten Stocksdorf, Feuerwehr-Bedarfsplan für die Samtgemeinde und Grundschule Scholen an? Ich hätte dazu Fragen.“

Laut Denker sei in Sachen Feuerwehrbedarfsplan eine erste Bereisung erfolgt, nun würden die Daten zusammengetragen: „Wir hoffen, dass wir Ende 2023 Ergebnisse präsentieren können.“

Denker erinnerte daran, dass bezüglich der Grundschulstandorte (aktuell werden Klassen an den Standorten Scholen und Sudwalde unterrichtet, ab 2026 ist ein Ganztagsangebot vorzuhalten, das es bisher an der Grundschule Scholen noch nicht gibt) beschlossen worden sei, sich auf den Standort Scholen zu konzentrieren. Es habe ein weiteres Gespräch zwischen Bau- und pädagogischen Fachkräften sowie Schule gegeben, hinsichtlich des Raumbedarfes. Die Schulaufsicht habe den bestätigt. „Das ist ein umfangreicher Katalog, der abzuarbeiten ist. Im nächsten Schritt müsste ein Architekt beauftragt werden, der zeichnerisch und finanztechnisch plant.“

Bezüglich der Erweiterung des Kindergartens Stocksdorf sei der Bauantrag gestellt, die Schulaufsicht eingebunden. Bei drei Gruppen sei ein Bewegungsraum erforderlich, der solle im Obergeschoss untergebracht werden.

Überdies habe es im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen zwischenzeitlich Änderungen gegeben. Schwenn irritierte die Platzierung des Bewegungsraumes: „Wäre es nicht besser, die Personalräume oben unterzubringen und alle Räume für die Kinder im Erdgeschoss? Muss dann ein zweiter Notausgang gebaut werden?“ „Nein, muss er nicht“, antwortete Denker. Eine Bürgerin griff die Thematik in der Einwohnerfragestunde erneut auf: Ist dann ein Fahrstuhl eingeplant, für Kinder mit eingeschränkter Mobilität, damit die den Bewegungsraum erreichen können? „Nein, auch das nicht“, sagte Samtgemeindebürgermeister Denker.

Er teilte mit, dass die Arbeiten an den Mobilbauten für die Kinderbetreuung in Sudwalde begonnen haben: „Die werden hoffentlich bis 1. August abgeschlossen sein.“

F-Planänderung für Baugebiet in Ehrenburg

Einstimmig passierte die Änderung des Flächennutzungsplanes „Am Elfacker“ in Ehrenburg den Samtgemeinderat Schwaförden. Der Rat der Gemeinde Ehrenburg plant, wie berichtet, ein neues Baugebiet auszuweisen. Im ursprünglichen Flächennutzungsplan, zu Beginn der 1980er Jahre aufgestellt, war die Fläche doch mal als Bauerwartungsland eingeplant, hatte Ratsherr Hans-Jürgen Schumacher nachgefragt. Die Auflagen in den 1980er Jahren hätten zur Streichung geführt. Bauamtsleiter Achim Hollmann erklärte die damalige Vorgehensweise, nach der die Wohnbauentwicklung nicht unbegrenzt in allen Gemeinden möglich war. Und daher sei – zugunsten weiterer Flächen in Neuenkirchen – das Bauerwartungsland „Am Elfacker“ in Ehrenburg aus der Flächenbilanz gestrichen worden.

Nun müsse die Fläche erneut auf Ebene der Samtgemeinde beplant werden. In einem „Parallelverfahren“ sei eine „konkretisierende Bauleitplanung“ in Form der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (Arbeitstitel: B-Plan Nr. 12 „Am Elfacker“) durch die Gemeinde Ehrenburg zu betreiben, heißt es in der Vorlage für den Beschluss des Samtgemeinderates. Im Zuge der F-Planänderung gehört eine öffentliche Bekanntmachung zum Verfahren, in der Ziel und Zweck der Änderung dargelegt werden.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß Baugesetzbuch über die Planungen zu unterrichten „und zur Äußerung, auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung, aufzufordern“, heißt es weiter.