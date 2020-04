Wie geht es kleinen Lebensmittelläden in der Corona-Krise? Nachgefragt bei „Molly‘s Frischemarkt“ in Ehrenburg

Großhandel bedient Kleinabnehmer nachrangig

„Die Kunden machen einmal mehr Großeinkauf, manch einer kauft zusätzlich für Nachbarn und Bekannte ein", hat Ulrike Albers festgestellt.

Ehrenburg – Mehr Kunden als noch vor einigen Wochen steuern zurzeit „Molly’s Frischemarkt“ in Ehrenburg an. Dass mit Beginn der „Corona-Zeitrechnung“ viele Menschen offenbar große Einkaufsmärkte meiden, sei einerseits gut fürs Geschäft, andererseits gingen die Begleiterscheinungen der Pandemie an die Substanz, sagt Ulrike Albers. Sie hatte den Lebensmittelladen Anfang Januar als Pächterin übernommen.