Großer Bahnhof für Familie Heider

Molly’s Frischemarkt: Zünftige Abschieds- und Begrüßungsfeier am Sonntag

+ Abschiedsständchen der Shantys.

Ehrenburg – Mit so einer großen Resonanz hatten selbst die Gastgeber nicht gerechnet: Knapp 200 Besucher fanden sich am Sonntagmorgen auf dem Vorplatz von „Molly’s Frischemarkt“ in Ehrenburg ein, um sich von den Inhabern zu verabschieden und in einem Zuge die neuen Pächter zu begrüßen.