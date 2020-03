Große Kulisse für Kampfsportler

Ehrenburg – „Die Veranstaltung hat Kraft gekostet, aber sie war ein voller Erfolg“, hieß die Bilanz von Cheforganisator Nils Wohlann vom „Siam Muay Thai Club“. „Nilles Fight Night“, zweite Auflage des Kampfsport-Events, hatte am Samstag rund 400 zum Teil weit gereiste Kämpfer und ihre Fan-Clubs in die Ehrenburger Sporthalle gezogen.

20 Gast-Vereine, unter ihnen Profi-Teams aus Hamburg und Stuttgart, hatten Kämpfer gemeldet. Passende Paarungen ergaben sich für 50 Sportler von der Amateur- bis zur Halbprofi-Klasse. Pünktlich um 16 Uhr rief Marcel Katscher Alen Kalak (Team CSK) und Wissam Shamo (Tigers Lehrte) zum ersten Kampf in den Ring. Als „Chef“ des Kampfgerichts hatte Nils Wohlann erneut Ilker Kaya, Präsident des europäischen Budox-Kampfsportverbands, gewinnen können.

Wohlann freute sich über den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, die er wie bei der Premiere vor zwei Jahren mit umfangreicher Hilfe von Angehörigen, Freunden und Clubmitgliedern realisierte. Namentlich nannte er seine Freundin Janine Schröder sowie Heino Rademacher (TV Schmalförden), Hausmeister Stephan Volkmann und zahlreiche Sponsoren.

+ „Die Flames“ sorgten für Unterhaltung. © Kurth-Schumacher

Eine familienfreundliche Neuerung: Als Stimmungsmacher während des fünfstündigen Events präsentierten sich „Die Flames“. Die Mitglieder des Cheerleading & Dance Teams der Profi-Basketballmannschaft „Artland Dragons“ aus Quakenbrück traten zwischen den Kämpfen auf – im Boxsport nicht üblich, aber für die Veranstaltung eine spannende Bereicherung.

Aus dem gastgebenden „Siam Muay Thai Club“ traten Maurice Meyrose, Henrik Hülseberg und Jorge Wilkens in der D-Klasse an. „Nur Maurice hat die Begegnung für sich entschieden, aber stolz bin ich auf alle Jungs“ unterstrich Trainer Nils Wohlann: „Sie haben sich sauber und fair präsentiert, jeder von ihnen hat sich weiterentwickelt.“ Der für Kimi Gerritzen geplante Gegner hatte abgesagt. Lokalmatador Jan Hülseberg (Siam Muay Thai Club) besiegte in der C-Klasse seinen Kontrahenten Ramazan Kahdemi vom Chakers Fight Club Oldenburg. Er sei körperlich, aber auch mental gut vorbereitet, betonte der 20-Jährige. Für ihn sei es ein Heimspiel gewesen: „Das Publikum hat mich mit einem Riesen-Applaus begrüßt. Auch das war ein Grund, warum ich mit einem guten Gefühl in den Ring gestiegen bin.“

+ Ein volles Haus in der Sporthalle Ehrenburg. © Kurth-Schumacher

Der „Siam Muay Thai Club“ ist mit seinen rund 60 Kick- und Thaiboxern seit sechs Jahren unter dem Dach des TV Schmalförden angesiedelt. Laut Spartenleiter Nils Wohlann trainieren zurzeit eine Männergruppe (ab 14 Jahre) und eine Gruppe von Jungen und Mädchen im Alter zwischen 4 und 12 Jahren in der Ehrenburger Sporthalle. „Wir sind dem Verein dankbar für die Unterstützung – bei der Veranstaltung heute, aber auch im täglichen Trainingsbetrieb.“ Präsent ist der „Siam Muay Thai Club“ inzwischen auch in Diepholz, unter anderem mit einem Angebot für Frauen.