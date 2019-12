Schmalförden – „Ich werde den Abend in bester Erinnerung behalten“, versicherte Reinhold Beckmann. Schon vor Konzertbeginn zeigte er sich beeindruckt, wie in Schmalförden „alles ineinandergreift“: Er lobte Karins Kartoffelsalat und Olafs Schnitzel. Und die zahnärztliche Notversorgung anderthalb Stunden vor Konzertbeginn: „Den Moment, als Zahnarzt Micha mit seinem Besteck kam, werde ich nie vergessen“, sagte er schmunzelnd.

Von der ersten Minute an war Reinhold Beckmann, der am Samstag auf Einladung von „KulturGut Ehrenburg und umzu“ im Duo mit Johannes Wennrich auf der Bühne im Gasthaus Kastens stand, mit dem Publikum auf „Du und Du“, Starallüren: Fehlanzeige. Seit der aus Twistringen stammende Fernsehmoderator und Fußballkommentator vor fünf Jahren seine Karriere als Singer-Songwriter startete, fasst er große Gefühle in Wort und Musik – eine unbekannte Seite, die selbst eingefleischte Fans überraschte.

Beckmann gab sich als Sänger und Gitarrist musikalisch ambitioniert. Und er überzeugte als charmanter Entertainer. Am Samstag glänzte er zudem mit detaillierter Ortskenntnis der religiösen, sprachlichen und kulturellen Grenzregion Ehrenburg-Twistringen. Sein abgeklärter, kritischer und dennoch liebevoller Blick auf seine „wilde“ Heimatstadt, wo die Leute „gern beichten, weil sie so viel sündigen“, berührte und amüsierte gleichermaßen.

Lässig besang er die Schlachterstochter Charlotte, seine erste große Liebe. Oder die Zeit mit „Merle“, der „Perle aus Brake“, die ihre Achselhaare vom Wind frisieren ließ. Seiner ersten Fahrt mit dem VW Käfer von Twistringen in die Großstadt widmete er einen mitsingkompatiblen Song. Das Publikum reiste in Gedanken mit, gab bereitwillig den Background-Chor für den Refrain mit Ohrwurmqualität: „Noch einmal mit dir nachts durch Bremen“.

Neben dem sehr persönlichen Blick auf seine Vergangenheit widmet sich Beckmann politischen und gesellschaftskritischen Themen – in eingängige Songs verpackte Mahnungen, in „obskuren Zeiten“ unideologische Lösungen zu finden und Männern mit „blonden Prothesen auf dem Kopf“ keine Plattform zu bieten. Ob Nummern zum Mitrocken oder gefühlvolle Liebesballaden: Beckmann gewann das Publikum mit sanfter Tenorstimme und kreativen und überraschend virtuosem Gitarrenspiel. Sein Duo-Partner Johannes Wennrich stand ihm in puncto Professionalität in nichts nach. Das Publikum belohnte ihn für seine Einsätze immer wieder mit Zwischenapplaus.

„Jeder Song war ein Weihnachtsgeschenk – ein magischer Abend“: Mit seinen Abschiedsworten sprach Hans-Jürgen Schumacher („KulturGut“) den 200 Zuhörern aus der Seele. Als traditionelles Dankeschön „für alle Künstler, die sich auf unserer Bühne nicht blamiert haben“, überreichte er Reinhold Beckmann und seinem kongenialen Duo-Partner „goldenen Honig aus Wesenstedt“. Beckmann bedankte sich seinerseits für die herzliche Aufnahme und die großartige Atmosphäre: „Ich bin begeistert, was ihr hier möglich macht. Macht weiter so! Wir kommen gern wieder.“

Reinhold Beckmann im Kurzinterview

Reinhold Beckmann nahm sich am Samstag Zeit für ein kurzes Interview:

Wann hast du dein Faible für die Musik entdeckt?

Schon als Jugendlicher. Eigentlich wollte ich schon immer Musiker werden, aber das „Fernsehmachen“ kam dazwischen. Vor zwei Jahren habe ich entschieden, der Musik einen festen Platz in meinem Berufsleben einzuräumen. Inzwischen gebe ich 50 Konzerte im Jahr, meine dritte CD ist in Arbeit.

Was gefällt dir persönlich besser: Auftritte mit Band oder in kleiner Besetzung?

Beides hat seinen Reiz. Am Duo „unplugged“ schätze ich die intime Stimmung. Man ist dem Publikum sehr nah.

„Wie viel Twistringen“ ist in deinen Songs?

Sehr viel. Je älter ich werde, desto mehr grase ich die Weiden der Vergangenheit ab. Das Schöne ist, dass es vielen Zuhörern genauso geht. Sie entdecken ihre eigene Geschichte wieder.

Was ist das Besondere an einem Konzert in deiner alten Heimat?

Heute habe ich viele Bekannte im Publikum ausgemacht. Ehrlich gesagt: Ich war heute ein bisschen mehr aufgeregt als üblich...