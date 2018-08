Golf prallt frontal auf Taxibus

Unfall auf B 61 Höhe Anstedt: Ein Fahrer wird schwer, einer leicht verletzt

+ Der Taxibus prallte frontal mit dem VW Golf zusammen. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. - Foto: Behling

Scholen - Der Sulinger Fahrer eines schwarzen VW Golf wurde schwer, der eines Taxibusses, ebenfalls aus Sulingen, leicht verletzt: Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 15.55 Uhr auf der Bundesstraße 61 in Scholen, in Höhe der Abfahrt zum Ortsteil Anstedt ereignet hat.